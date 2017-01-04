Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan araçta 3 kişi yakalandı

Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA) TEKİRDAĞ'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak yaklaşık 50 kilometre giden araç Malkara İlçesi'nde önlem alan polis ekipleri tarafından durduruldu. Ellerinde tabancalar ile aracı durduran polis, içindeki 3 kişiyi gözaltına aldı.

Türkiye'de artan terör saldırıları nedeniyle sıkı önlemler alan polis, Tekirdağ girişinde kurulan kontrol noktasında şüphelendikleri bir otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Otomobil sürücüsünün durmayıp kaçması üzerine aracın plakası il genelindeki tüm ekiplere bildirildi. Tekirdağ'a 50 kilometre mesafedeki Malkara İlçesi girişinde Emniyet Müdürlüğü asayiş ve trafik ekipleri tarafından yol kesilerek önlem alındı. 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan 48 Y 1124 plakalı otomobil, silahlarını ellerine alan polis ekipleri tarafından öne kesilerek durduruldu. Otomobili kullanan Ö.F., içindeki 38 yaşındaki H.K. ve üzerinden kimlik bulunmayan 1 kişi olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler soruşturmaların yapılması için Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, otomobil de emniyette detaylı incelemeye alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ÇORLU'DA PLAKASIZ ARAÇ ALARMI

Bu arada Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde park halinde ve plakasız bir otomobil gören vatandaşlar durumundan şüphelenip, polise ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine giden polis ekipleri aracı inceledi. Aracın şase numarasından yapılan sorgusunda herhangi bir çalıntı kaydının olmadığı sahibinin ise plaka bastırmaya gittiği belirlendi.

DHA