Polislerden okul önü denetimi

ESKİŞEHİR'de polis ekipleri, okul önlerinde ve okul çevresindeki kafeteryalarda denetim yaptı.

Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ve Çocuk Şubesi ekipleri lise önlerinde, okula yakın kafeterya ile parklarda uygulamada bulundu. Ekipler, kafeterya ve parklardaki kişilerin tek tek kimliklerini kontrol edip herhangi bir suçtan aranıp aranmadığının sorgulamasını yaptı. Öğrenci olmayıp okul önlerinde bekleyenler de polis ekiplerince uzaklaştırıldı. Ekipler, okul önlerinden geçen ve şüpheli gördükleri araçları da durdurup arama yaptı.

DHA