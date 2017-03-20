Polislerin yargılandığı 'Bylock' davası (1)

Hayati KILIÇ/İSTANBUL, (DHA) FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 63'ü tutuklu 86 polisin yargılanmasına Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'nin karşısındaki binada yer alan duruşma salonunda başlandı.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nin baktığı davanın ilk duruşmasında 61'i tutuklu, 5 tutuksuz sanık hazır bulundu. Sanıkların yakınları da duruşmaya izleyici olarak katıldı. Duruşma sanıkların kimlik tespitinin yapılmasıyla devam ediyor.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, "ByLock" kullandığı tespit edilen 63'ü tutuklu 86 polis hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Sanık polislerin bir kısmının meslekten ihraç edildiği, bir kısmının da açığa alındığı belirtiliyor.



DHA