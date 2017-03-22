Polislerin yargılandığı 'ByLock' davası (2)

Hayati KILIÇ/İSTANBUL,(DHA)FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları gerekçesiyle haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açılan 63'ü tutuklu 86 polisin yargılandığı davada 2 sanık tahliye edildi.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nin baktığı davanın üçüncü duruşması Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki duruşma salonunda yapıldı. Duruşmaya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenen 62 tutuklu, 2 tutuksuz sanık katıldı. Duruşmada sanıkların avukatlarının talepleri alındı. Dün savunması alınmayan tutuklu sanık Metin Küymen"in de savunması alındı. Küymen savunmasında suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini talep etti. Avukatlar müvekkilleri hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerini talep ettiler.

2 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Saat 21.00'e kadar süren duruşmadan sonra ara veren mahkeme, saat 22.30'da da ara kararını açıkladı. Ara kararında sanıklar Mustafa Karaman ve Levent Kılıç'ın tahliyesine karar veren mahkeme dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan, FETÖ/PDY örgütünün tarihçesi anlatıldığı ve analizi yapıldığı iddianamede,"ByLock" kullandığı tespit edilen 63'ü tutuklu 86 polis hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Sanık polislerin bir kısmının meslekten ihraç edildiği, bir kısmının da açığa alındığı belirtiliyor. "ByLock" kullandıkları tespit edilen sanıkların, örgüt lider ve yöneticilerinden söz konusu program üzerinden emir ve talimat alarak süreklilik, etkinlik arz edecek şekilde örgütün hiyerarşik yapısı içerisinde yer almak suretiyle üzerine atılı suçu işledikleri iddia ediliyor.

DHA