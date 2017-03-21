Polislerin yargılandığı 'ByLock' davası (3)

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 63'ü tutuklu 86 polisin yargılandığı davanın ikinci duruşmasında 28 sanık savunma yaptı. Böylece 62'si tutuklu 65 sanığın savunması tamamlandı. Görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı 1 sanığın tahliyesini istedi.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nin baktığı davanın ikinci duruşması Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki duruşma salonunda yapıldı. Duruşmaya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen 60 tutuklu sanık ve 2 tutuksuz sanık katıldı. Sanıkların avukatlarının hazır bulunduğu duruşmaya sanık yakınları da izleyici olarak katıldı. Bugün 28 sanığın ifade vermesiyle birlikte 2 günde 65 sanığın ifadesi tamamlandı.

"MESAJLAŞMANIN İÇERİĞİ BELİRTİLMELİDİR"

Duruşmada savunmasını yapan tutuklu sanık Şenol Yağmur, eğitim hayatının devlet okullarında geçtiğini belirterek "davaya konu olan ByLock yazışma programını kullanmadım. Bu programın adını 15 Temmuz sonrası medyadan duydum. Şahsıma yöneltilen suçlamaların detaylarını bilmek hakkımdır. ByLock kullandığım iddia ediliyor, fakat nasıl kullandığım ve mesajlaşmanın içeriği belirtilmelidir. Söz konusu programı kardeşim Cemil Yağmur kullanmış olabilir" dedi.

"BİR DOLAR ESKİ CÜZDANIMDA KALMIŞ"

Sanık Ali Rıza Korkmaz da savunmasında ByLock kullanmadığını anlatarak hakkındaki suçlamaları reddederek "iddianamede, evimde yapılan aramada 1 dolar çıktığı yer alıyor. Ben polis olmadan önce garson olarak çalışıyordum 1 dolar da o dönemde aldığım bahşişlerden kalma. Kullanmadığım eski cüzdanımda kalmış, varlığından bile haberim yoktu. Polisler evde arama yaparken kullanmadığım bu cüzdandan bir doları buldu. Delil olarak kabul edilen bir şeyi açığa alındığım bir dönemde neden saklayayım. O da 1995 yılından kalma 'F' serisinden olmayan bir para" dedi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Duruşmada tutuklu sanıklar, Yunus Polat, Mustafa Kurucu, Dursun Eryılmaz, Ersin Erol, Veysel Kar, Mustafa İncesu, Ömer Kar, Ebubekir Gül, İsmail Erdoğan, Erdem Usta, Harun Karataş, Fikret Hoşça ve tutuksuz sanık Sadık Tuzcu savunmalarını yaptı. Sanıklar ifadelerinde FETÖ ile bağlantılarının bulunmadığını belirterek, ByLock programı kullanmadığını söylediler. Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıklar tahliyelerini ve beraatlerini talep ettiler.

SAVCI 1 TAHLİYE İSTEDİ

Sanıkların savunmalarının tamamlanmasının ardından görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı tutuklu sanıklardan Levent Kılıç'ın tahliyesini isteyerek, diğer sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Sanık avukatlarının taleplerin alınmasıyla duruşma devam ediyor.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan, FETÖ/PDY Örgütünün tarihçesi anlatıldığı ve analizi yapıldığı iddianamede,"ByLock" kullandığı tespit edilen 63'ü tutuklu 86 polis hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Sanık polislerin bir kısmının meslekten ihraç edildiği, bir kısmının da açığa alındığı belirtiliyor. "ByLock" kullandıkları tespit edilen sanıkların, örgüt lider ve yöneticilerinden söz konusu program üzerinden emir ve talimat alarak süreklilik, etkinlik arz edecek şekilde örgütün hiyerarşik yapısı içerisinde yer almak suretiyle üzerine atılı suçu işledikleri iddia ediliyor.

DHA