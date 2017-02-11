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Adıyaman Haberi: Polisten kaçan 2 kişinin iç çamaşırından 367 uyuşturucu hap çıktı

Polisten kaçan 2 kişinin iç çamaşırından 367 uyuşturucu hap çıktı
22:2111 Şubat 2017
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Polisten kaçan 2 kişinin iç çamaşırından 367 uyuşturucu hap çıktı
Polisten kaçan 2 kişinin iç çamaşırından 367 uyuşturucu hap çıktı

ADIYAMAN'da, polisin 'dur' ihtarına uymayan, kovalamaca sonucu durdurulan otomobildeki iki kişinin iç çamaşırlarındaki gizli cepte, 367 uyuşturucu hap ele geçti.
Bahçelievler Mahallesi'nde polisin şüphe üzerine durdurmak isteği plakası açıklanmayan otomobil, ihtara uymadı. Polisin peşine düştüğü araç, kovalama sonucu durduruldu. Araçta bulunan Abdullah U. ve Mahmut G.'nin üst aramalarında, iç çamaşırlarının özel ceplerine gizlenmiş 367 uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu haplara el koyan polis, şüphelileri gözaltına aldı.

DHA

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