Polisten kaçan hırsızlar kaza yapınca yakalandı

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi İlçesi'nde kablo çalan 2 hırsız, kamyonetle kaçarken polisin aracın lastiklerine ateş açması sonucu kaza yapınca yakalandı.

Marmara Ereğlisi İlçesi'nde iddiaya göre, TREDAŞ'a ait depoya kamyonetle gelen Efkan G. ile İsmail D., yaklaşık 1500 metre orta ve yüksek gerilim kablosu çaldı. Hırsızlığı fark edip olay yerine gelen polis ekiplerini gören iki şüpheli kamyonetle birlikte 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polis, kovaladığı hırsızlar araçta bulunan kabloları yola atarak polis ekiplerinin önlerini kesmeye çalıştı. Bu sırada polis de aracı durdurmak için aracın lastiklerine tabanca ile ateş açtı. Lastiği patlayan kamyonet savrulup devrilince hafif yaralanan iki şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Araçta yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, iki şarjör ile çok sayıda kesici alet ele geçirildi. Emniyette soruşturmaları yapılan Efkan G. ile İsmail D.'nin birçok suçtan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları olduğu ve ilçede bir çok hırsızlık olaylarına karıştıkları belirlendi. İki şüpheli emniyetteki soruşturmalarının ardından adliyeye sevk edildi.

DHA