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İstanbul Haberi: Polisten kaçan kadın sürücünün otomobilinde uyuşturucu ve tabanca bulundu

Polisten kaçan kadın sürücünün otomobilinde uyuşturucu ve tabanca bulundu
12:3422 Mart 2017
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Polisten kaçan kadın sürücünün otomobilinde uyuşturucu ve tabanca bulundu
Polisten kaçan kadın sürücünün otomobilinde uyuşturucu ve tabanca bulundu

BURSA'da polisin 'dur' ihtarına uymayan kadın sürücü kovalamaca sonucu yakalanırken, otomobilde 958 gram metamfetamin ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, 34 plakalı bir otomobilin İstanbul'dan, Bursa'ya yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Osmangazi ilçesinde otomobili takibe alan polis ekipleri, 'Dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü Gülten S. ile polis arasında kovalamaca başladı. Takviye ekiplerin de katılmasıyla Gülten S.'nin kullandığı otomobil, Altıparmak Caddesi üzerinde durduruldu. Otomobilde yapılan aramada 958 gram metamfetamin, bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Kovalamaca anları ise polis kamerasına yansıdı. Şüpheli Gülten S. emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

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