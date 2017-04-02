Politikacıları bir araya getiren düğün (2)

BÜYÜKÇEKMECE Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün ressam kızı Gökçe Merve ile Eray Kurt'un düğünü, çok sayıda politikacı ve yöneticiyi bir araya getirdi. Ressam kızını verirken çok zorlandığını belirten Başkan Akgün'ü bu günde KKTC Eski Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz ile eşi Berna Yılmaz da yalnız bırakmadı.

Wow Airport Otel'de dün gece yapılan düğüne KKTC eski Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu, eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz çiftinin yanı sıra, TBMM Başkan Vekili. Akif Hamzaçebi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun eşi Hamdiye Soylu ve oğlu Engin Levent Soylu, CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, CHP Milletvekili Ali Şeker, eski milletvekili Abdullah İleri, CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, İBB eski Başkanı Bedrettin Dalan katıldı.

Başkan Akgün, davetlileri salon girişinde tek tek karşıladı. Çiftin nikahını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş kıydı. Düğünde ayrıca Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç Başkan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak, Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara, Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, Adalar Belediye Başkanı Atilla Aytaç, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Eceabat Belediye Başkanı Adem Ejder, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve çok sayıda işadamı katıldı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün eşi Hatice ile kızlarını verirken çok zorlandıklarını vurguladı. Başkan Akgün, "Bu kararı verirken tabiri caizse üzerimden dozer geçti. Merve bir başka. Benim için hem zor hem de mutlu bir gün" dedi.

DHA