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İzmir Haberi: Pompalı tüfekle intihar etti

Pompalı tüfekle intihar etti
17:0122 Mart 2017
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Pompalı tüfekle intihar etti
Pompalı tüfekle intihar etti

İZMİR'in Tire İlçesi'nde, girdiği bunalım sonucu göğsüne dayadığı pompalı tüfeğin tetiğini çeken 37 yaşındaki Ferhat Yorulmaz, yaşamını yitirdi.
Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının arkasındaki Celal Bayar Bulvarı'na dün gece otomobiliyle gelen evli ve 1 çocuk babası Ferhat Yorulmaz, indiği aracından çıkardığı pompalı tüfeğin tetiğini çekti. Silah sesini duyanlar olay yerine koştu. Kanlar içinde yerde kalan Yorulmaz, ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Yorulmaz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yorulmaz'ın maddi yönden sıkıntıları bulunduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

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