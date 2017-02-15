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Zonguldak Haberi: Pompalı tüfekle mağaza baskınına tutuklama

Pompalı tüfekle mağaza baskınına tutuklama
17:4115 Şubat 2017
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Pompalı tüfekle mağaza baskınına tutuklama
Pompalı tüfekle mağaza baskınına tutuklama

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde, mağazayı pompalı tüfekle basıp etrafa ateş eden 36 yaşındaki Muzaffer K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Olay, Müftü Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'ndeki giyim mağazasında dün meydana geldi. Muzaffer K., iddiaya göre 2 gün önce alışveriş sırasında mağazadeki bir görevli ile tartıştı. Birbirlerinden şikayetçi olan taraflar, karakolda ifade verdi. Muzaffer K., dün sabah pompalı tüfekle aynı mağazaya gidip tartıştığı görevliyi aradı. Elinde pompalı ile mağazada dolaşırken etrafa 4 el ateş eden Muzaffer K., haber verilmesiyle gelen polis ekiplerine teslim oldu. Mağazadeki güvenlik kamerasına da yansıyan olayda içeride büyük panik yaşandı.
Polisteki ifadesinde, görevli ile tartıştığı için pompalı tüfekle mağazaya gittiğini söyleyen Muzaffer K., bugün adliyeye sevk edildi. Muzaffer K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

DHA

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