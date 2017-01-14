Pompalı tüfekli eylemci, 6 saattir ikna edilmeye çalışılıyor (2) yeniden

– İZMİR'in Buca İlçesi'nde, evinin penceresin çıkıp pompalı tüfekle rastgele ateş açan özel güvenlik görevlisi M.C., polisin tüm ikna çabasına karşın 6 saattir eylemini sürdürüyor. M.C.'nin psikolojik sorunları olduğu belirtilirkenen, özel harekat polisleri de olası bir operasyon için bina girişinde hazır bekliyor.

Akıncılar Mahallesi 548 Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın en üst katında oturan özel güvenlik görevlisi M.C., bugün saat 18.00 sıralarında pencereye çıkıp rastgele çevreye ateş açtı. Sokak sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Psikolojik sorunları olduğu, daha önce de buna benzer eylemde bulunduğu belirtilen M.C., binaya yaklaşan polislere de ateş açtı. Çevrede önlem alan polis, meraklı vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı, sokak sakinlerini de pencerelere çıkmaması konusunda uyardı. Olay yerine özel harekat polisleri istendi.

EŞİ VE ÇOCUĞUNUN SAĞLIK DURUMU İYİ

Evde eşi ve çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen M.C., zaman zaman pencereye çıkıp, “Bütün ordu gelse beni yıldıramaz” diye bağırdı.

M.C., yaklaşık 6 saat geçmesine karşın eylemini sonlandırmazken, özel harekat polisleri de olası bir operasyon için bina girişinde hazır bekliyor. Öte yandan İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın’da olay yerine gelerek bilgi aldı.

DHA