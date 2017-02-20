Poroşenko: 'Putin, Ukrayna'nın doğusunda Halep yaratıyor'

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, ülkenin doğusunda sivillere yönelik yapılan saldırılardan Rusya'yı sorumlu tuttu.

Poroşenko, Alman Bild gazetesine verdiği demeçte, Rusya lideri Vladimir Putin'i, Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinde “Halep” yaratmakla suçladı.

Moskova'nın Ukrayna'nın doğusunda sivillere yönelik saldırılardan sorumlu olduğunu savunan Ukraynalı lider, “Doğu Ukrayna'nın bazı bölgelerinde dramatik durumlar yaşanıyor. Sivil vatandaşlara yönelik bilinçli saldırılar olduğuna dair net kanıtlarımız var. Putin, orada Ukrayna'nın Halep'ini yaratıyor” dedi.

Moskova'nın, krizin çözümüne dair varılan anlaşmalara sadık kalmadığını öne süren Poroşenko, “Son yıllarda birçok anlaşma denedim, ancak Rusya bunları gerçek anlamda yerine getirmedi. Eğer Putin, ordu birliklerini ülkemizden çekerse, barış gelecek. Ancak maalesef bugün bu olmuyor” diye konuştu.

Rusya'nın Minsk Anlaşması'nın şartlarını yerine getirmediğini iddia eden Poroşenko, Batı'ya Rusya'ya karşı yaptırımları sonlandırmama çağrısında bulundu.

Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusunda tek taraflı bağımsızlığını ilan eden cumhuriyetlerin pasaportlarını tanıma kararını da yorumlayan Ukrayna Devlet Başkanı, “Bu, işgal altındaki bölgenin Rusya'nın etkisi altında olduğunun en büyük kanıtı” dedi.

DHA