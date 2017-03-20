Poroşenko: Ukrayna, ayrılıkçı bölgelerde tüm denetimi kaybetti

Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, Ukrayna'daki bazı radikal milliyetçi grupların Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçı grupların denetiminde bulunan bölgelere yönelik abluka girişimi yüzünden Ukrayna'nın bu bölgedeki son etki imkanını da kaybettiğini söyledi.

Poroşenko, başkent Kiev'de Bölgesel Kalkınma Konseyi'nin toplantısında yaptığı konuşmada, Doğu Ukrayna'daki Donbas bölgesinde ayrılıkçıların denetimindeki topraklara yönelik olarak bazı grupların kendi başlarına başlattıkları abluka girişiminin, Ukrayna'ya büyük zarar verdiğini ifade etti. Bu ablula girişiminin sonucunda Donbas'ınbir bölümünü kontrol altında tutan ayrılıkçıların burada Ukrayna'ya ait olan işletmelere el koyduklarına değinen Poroşenko, “bu işletmeler, Ukrayna Devleti'ne vergi veriyordu ve Ukrayna devletinin o bölgedeki etki aracı durumundaydı. Bu işletmelere el konmasından sonra, buralardan ürün alma imkanı kalmadı. Ukrayna, böylelikle, oradaki son etki araçlarını da kaybetmiş oldu. Eğer bu ablukayı yürütenler, bu bölgeyi Rusya'ya hediye etme amacındaysalar, bu konuda başarı elde ediyorlar” diye konuştu.

DHA