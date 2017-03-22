Prof. Akbay: GDO'lar dünyanın birçok ülkesinde yasak değil

ANKARA Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilimdalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşegül Akbay, "Gıda olarak tükettiğimiz, hayvanlara yem olarak güvenle yedirdiğimiz herbisit dirençli soyayı ekmeğe karıştırılınca hapisle yasaklamak, bilinçsizlik ve bilim düşmanlığıdır. Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) dünyanın birçok ülkesinde yasak değil" dedi.

Prof. Dr. Akbay, GDO'lu ürünlerin insan gıdası olarak kullanımının teşvik edildiği ve pazar izninin bulunduğu birçok ülke olduğunu kaydetti. Akbay, GDO konusunda yapılan genellemelerden vazgeçilmesi gerektiğini savunurken, Türkiye'ye ithal izni bulunan yerli pazardaki 3 GDO'lu soya çeşidinin, herbisit dirençli soyalar olduğuna dikkat çekti.

GDO'lu soya tohumunun, zararlı asalaklarla tarlada mücadelenin etkili bir yolu olduğunu öne süren Prof. Dr. Akbay, herbisit direnç geninin soya tohumuna katılmış olmasının, soyanın besin değerine başkaca olumsuz bir etkisinin belirlenmediğini açıkladı. Akbay, Biyogüvenlik Kurulu'nun diğer birçok dünya ülkesinde de satışına izin verilen herbisit dirençli soyalara yıllar önce pazar izni vermiş olduğunu hatırlattı. Her GDO'lu ürünün birbirinden farklılık gösterdiğini belirten Prof. Dr. Akbay, açıklamasında şöyle dedi:

"GDO deyince tek bir sınıf gıda anlamıyoruz. Soyada da çeşit çeşit farklı ürün var. Her GDO'lu soya aynı değil. GDO'lu ürünlerden bahsederken, münferit özelliklerini iyi anlamadan genelleme ve karalama yapmak, salt sermaye düşmanlığıdır. Gıda olarak tükettiğimiz hayvanlara yem olarak güvenle yedirdiğimiz herbisit dirençli soyayı ekmeğe karıştırılınca hapisle yasaklamaksa, bilinçsizlik ve bilim düşmanlığıdır. GDO'lar dünyann birçok ülkesinde yasak değil."

DHA