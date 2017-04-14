Prof. Dr. Bingür Sönmez: Erzurum'un kahraman çocukları efsane değil, tarihi gerçek

SARIKAMIŞ Dayanışma Grubu Kurucu Başkanı olan Kalp Cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez, Osmanlı- Rus savaşı sırasında dağlarda yiyeceksiz kalan 11'nci Kolordu'ya Erzurum Lisesi öğrencilerinin sırtlarında yiyecek taşıdığını bildirdi. İstanbul'da yayınlanan Tanin Gazetesindeki haberi Erzurum Lisesi Müdürüne teslim eden Prof. Dr. Sönmez, 'Erzurum'un kahraman çocukları efsane değil, tarihi gerçek. İşte de belgesi' dedi.

Sarıkamış Dayanışma Grubu Kurucu Başkanı Prof.Dr. Bingür Sönmez, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'le görüşerek, Erzurum Lisesi'ndeki kahramanlığın rölyefe yansımasanı sağladı. Sarıkamış Harekatı'nda erzağı biten askere yardım taşıyan çocukları resmeden rölyef geçtiğimiz yıl, Sultan 2'nci Abdulhamid tarafından 1889 yılında kurulan Erzurum Lisesi'nin, duvarına yerleştirildi.

Çanakkale Savaşı'nda öğrencileri şehit olduğu için 3 yıl mezun veremeyen Erzurum Lisesinin öğrencileri, 22 Aralık 1914 günü ve sonrasında ise Ruslarla savaşırken dağlarca yiyeceksiz kalan 11'inci Kolordu'nun imdadına yetişti. Tanin Gazetesinde 21 Ocak 1915'te yayınlanan ve Erzurum'da çıkan Albayrak Gazetesini kaynak gösterilen 'Erzurum'da çocuklar, sırtlarında askere yiyecek taşıyor' haberinin küpürünü çerçeveleten Prof. Dr. Bingür Sönmez, tarihi belgeyi Erzurum Lisesi Müdürü Selami Güneş'e teslim etti. Prof. Dr. Bingür Sönmez, şunları söyledi:

'2009'da yaptırdığımız rölyef, eskimişti ve yeri uygun değildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Lisesinin önündeki duvarın ölçüleri alarak tüm masrafını belediyeden karşılayarak rölyefi yeniden yaptırdı. Ben açılışa gelemedim. Ama o borcumu şimdi ödüyorum. Lise Müdürümüze Erzurum Lisesi öğrencilerinin karakışta erzak taşıdıklarını belgesini getirdim. Bu olay bazı tarihçilerimizin zannettiği gibi Van'dan çıkan 120 öğrencinin hikayesi gibi, bir efsane değil, tarihi bir gerçektir. Haber, Erzurum'un Albayrak gazetesinde Aralık ayının son haftasında çıkmıştır. 11'nci Kolordu dağlarda yiyeceksiz kalmıştır. Galip Paşa Erzurum Valisi Tahsin beyden yardım istemiş. Bunun üzerine Erzurum'da kalan son yiyecekler toplanmış. Ama götürecek kimse yok. Ortaokul ve lise öğrencileri buna talip olmuşlar. Evlerden toplanan sofra altına sarılan bezlerden 30'ar kiloluk çuval hazırlanmış. Çocuklar bunları 12 kilometre ötedeki Nebi Hanlarına kadar sırtlarında taşımışlardır. Hasankale'den gelen grup da bu çuvalları dağlara ulaştırmış. Bu haber Albayrak gazetesinde yayınlanmış, Tanin de haberi, 20- 25 gün sonra İstanbul'a gönderilen Albayrak Gazetesini kaynak göstererek yapmıştır. Erzurum'un kahraman çocukları, efsane değil, tarihi gerçek.

Biz bu tarihi belgeyi Doç. Dr. Tuncay Öğün'ün özel arşivinde bulduk. O döneme ait Albayrak Gazetesinin sayıları kayıp. Tereddüt edenler varsa Doç. Dr. Tuncay Öğün'ün tercümesiyle birlikte güzel bir çerçece yaptırdım. Tarihi okula tarihi belge yakışır. İşte de belgesi.'

Prof. Dr. Bingör Sönmez'e tarihi belge ve rölyef için teşekkür eden 128 yaşındaki Erzurum Lisesinin Müdürü Selami Güneş, 'Bir Erzurum sevdalısı olarak bu rölyefi okulumuza kazandırdığından dolayı öğrencilerim ve Erzurum Lisesi camiası adına teşekkür eder, hayırlı ömürler dilerim. Erzurum Lisesini unutmasın temennisinde bulunuyorum' diye konuştu.

DHA