Prof. Dr. Çakmak: 20 yılda kanserde yüzde 70 artış öngörülüyor

BÜLENT Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak, 20 yıl içinde kanser vakalarında yüzde 70'lik bir artış olacağının öngörüldüğünü söyledi.

Prof.Dr. Çakmak, kanserin günümüzün en önemli sağlık problemi olduğunu, genç, yaşlı, çocuk, yetişkin, kadın, erkek ayırmaksızın herkesi etkilediğinden hastalığın büyük bir sorun olduğunu söyledi. Prof. Dr. Çakmak, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre kanserin dünya genelinde en başlarda gelen ölüm nedenlerinden olduğunu söyleyerek, "2012 yılında yaklaşık 14 milyon yeni kanser vakası bildirildi. Önümüzdeki 20 yıl için ise yeni vaka sayısında yüzde 70’lik bir artış olacağı öngörülmektedir" dedi.

Prof. Dr. Çakmak, 2015 yılında dünya genelinde 8.8 milyon kişinin kanserden öldüğünü, her 6 ölümden birinin kansere bağlı gerçekleştiği ve bu ölümlerin yaklaşık yüzde 70’inin düşük ve orta gelirli ülkelerde olduğuna işaret ederek, "Özellikle ekonomik açıdan gelir düzeyi düşük ülkelerde kanserin geç evrede tanı alması, tanının gecikmesi ve tedavilerin uygun olarak uygulanamaması gibi sorunlar sıkça görülmektedir. Kanserin dünya geneline ekonomik etkisi çok büyük olup gittikçe de kayda değer artış göstermektedir" diye konuştu.

Prof. Dr. Çakmak, 2015 yılında erkekler için en ölümcül kanser türlerinin akciğer, karaciğer, mide, kalın bağırsak-rektum ve prostat, kadınlar için ise meme, akciğer, kalın bağırsak-rektum, rahim ağzı ve mide tümörleri olduğunu kaydetti.

Kanserlerin yüzde 30-50’sinin sağlıklı yaşam biçimi değişiklikleri ile önlenebileceği gerçeğinin üzerinde durulması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Çakmak, şöyle konuştu:

"Sigara tüketiminin bırakılması veya kansere yol açabilen enfeksiyonlara karşı aşılama bunlardan sadece birkaçıdır. Ayrıca teşhisin erken konulması hastalığın tedavisi ve tam olarak ortadan kaldırılması adına en önemli noktadır. Kanserden ölümlerin yaklaşık yüzde 30’unun davranış ve diyete bağlı 5 önemli risk faktörü ile ilgili olduğu, bunların ise obezite, düşük sebze tüketimi, fiziksel aktivite azlığı, sigara bağımlılığı ve alkol tüketimi olduğu bilinmektedir. Sigara kanser için en önemli risk faktörü olup kansere bağlı ölümlerin yaklaşık yüzde 22’sinden sorumlu tutulmaktadır. Kanserden korunmak veya erken teşhis sağlamak için, sağlık kontrollerimizi mutlaka yaptırmalıyız. Sigara içmemeliyiz. Fiziksel aktiviteyi artırmalıyız. Aşırı kilolardan kurtulmalıyız. Diyetimize dikkat etmeliyiz. Aşırı alkol tüketiminden vazgeçmeliyiz. Aşırı güneş ışığından korunmalıyız."

DHA