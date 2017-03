Prof. Dr. Demir: Dünyada her gün 6 binden fazla çocuk susuzluktan ölüyor

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniveritesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Dekan Vekili Prof.Dr.Yusuf Demir, "Günümüzde her gün 6 binden fazla çocuk su eksikliği, suyun oluşturduğu problemlerden ölmekte, halen 2 milyarın üzerinde insan su sıkıntısı çekmekte ve 1 milyar insan nitelikli ve yeterli içme suyu bulamamaktadır" dedi.

OMÜ Ziraat Fakültesi Dekan Vekili Prof.Dr.Yusuf Demir, '22 Mart Dünya Su Günü' nedeniyle bir açıklama yaptı. Suyun, kainatta yaratılan varlıklar içerisinde en özel maddelerin başında geldiğini söyleyen Prof.Dr.Demir, "Günümüzde kullanılabilir su, var olan suyun oldukça sınırlı miktarıdır. Bu suyun kıtalar arası, ülkeler içerisinde havzalar arası dağılımında homojenlik bulunmamaktadır. Özellikle ülkemizin içinde bulunduğu coğrafya su kaynakları bakımından sıkıntıda olan bölgelerin başında gelmektedir. Günümüzde her gün 6 binden fazla çocuk su eksikliği, suyun oluşturduğu problemlerden ölmekte, halen 2 milyarın üzerinde insan su sıkıntısı çekmekte ve 1 milyar insan nitelikli ve yeterli içme suyu bulamamaktadır. Mevcut durumun devam etmesi, çevre kirliliği, küresel ısınma ve israf anlayışı ile önümüzdeki 30 yıl içerisinde dünyanın yüzde 40’dan fazlasının su sıkıntısı çekebileceği hesaplanmaktadır" dedi.

Dünyada yaşanan sürecin küresel ısınma ile birlikte kuraklığı tetiklediğini ifade eden Prof.Dr.Yusuf Demir, "Ülkemizde bu süreçten etkilenecek ülkelerin başında gelmektedir. Su fakirliği sınırına yaklaşan ülkemizde bu sorunun hem yetkililerce hem de kamu oyunca yeterince anlaşılamamış olması, endişelerimizi daha da artırmaktadır. Geçen yıllarda ülkemizde yaşanan kuraklık riskinin artarak devam ettiği yatsınamaz bir gerçektir. 2017 yılı yaz aylarının da çok kolay geçmeyeceği konunun uzmanlarının ortaya koyduğu, dikkat çektikleri bir sonuçtur. Yarınımızı teminat altına alabilmek bu günden geçmektedir. Bir damla suyun bir hayat demek olduğu çağımızda herkesi yeter duyarlılığın oluşmasında katkı vermeye, her damla suyun geleceğimiz olduğunun bilincine varmaya davet ediyor, su günümüzü, bu duyarlılığın oluşmasına katkı vermesi ümidiyle kutluyor, susuzluk kaderimiz ve geleceğimiz olmasın" diye konuştu.

