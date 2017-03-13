Prof.Dr. Gülmez: Güçlü solunum kasları, nefes darlığını azaltıyor

ERCİYES Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. İnci Gülmez, solunum yolu hastalıklarında nefes darlığını azaltmak için solunum adalelerini güçlendirmek gerektiğini belirterek, "Solunum kaslarımızı güçlendirdiğimiz takdirde, nefes darlığı şikâyetleri azalacak" dedi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından 'Pulmoner Rehabilitasyon Haftası' etkinliği düzenlendi. Gevher Nesibe Hastanesi Göğüs Hastalıkları Polikliniği’nde düzenlenen etkinlikte, poliklinik hastalarına solunum egzersizi yaptırıldı. ERÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. İnci Gülmez, obstrüktif akciğer hastalığının Türkiye’de önemli bir sorun olduğunu, özellikle 40 yaşın üzerindeki insanlarda daha çok görüldüğünü belirtti. Gülmez, "Bunun nedeni sadece sigara değil, aynı zamanda hem ısınmada, hem pişirmede kullanılan odun, gazel, tezek gibi biyolojik nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan toksit gazlar ve zararlı partiküller, obstrüktif akciğer hastalığı için ciddi bir tehlike oluşturuyor. Dolayısıyla buna maruz kalan kişilerde nefes darlığı meydana geliyor. Solunum kaslarımızı güçlendirdiğimiz takdirde nefes darlığı şikâyeti azalacak. Şikâyetlerimiz daha az olacak" diye konuştu.

Solunum yolu hastalıklarında nefes darlığını azaltmak için solunum adalelerini güçlendirmek gerektiğini kaydeden Gülmez, şöyle devam etti:

"Bunun için de bacak, kol ve nefes hareketleri yapmamız ve bunu bir hayat şekli haline getirmemiz gerekir. Örneğin, hastaneye muayene olmaya geldiğinizde sıra beklerken bile bu hareketleri yapabilirsiniz. Çünkü bu hareketlerin hepsi otururken rahatlıkla yapılabilecek hareketler. Her şeyden önemlisi de hareketli yaşamak. Günde en az 15 dakika kendi tempomuzda mutlaka yürüyüş yapmak çok önemli. Özellikle de açık havada yürümek, KOAH hastalarının rahat nefes alabilmeleri son derece önemli."

DHA