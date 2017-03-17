Prof. Dr. Hülya Bilgin, “Bitkisel takviyeler de anestezi doktoruna bildirilmeli”

TÜRK Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Başkanı (TARD) Prof. Dr. Hülya Bilgin, “Ameliyat olacak hastaların hekimlerine kullandığı ilaçlarını, hastalıklarını, bitkisel takviyelerini iyi anlatmaları gerekiyor. Bitkisel ilaçlar, ilaç gibi görülmüyor ve bunlar anestezi doktoruna anlatılmıyor. Ancak uygun koşullarda yapılmayan anestezi çok ciddi sakatlıklarla ve ölümle sonuçlanabilir.” dedi.

Anestezi uygulamalarında hasta güvenliği için düzenlenen basın toplantısında konuşan Prof. Dr. Bilgin, “Son 10 yılda anestezi nedeniyle ölüm riski 100 binde 1 ve tüm tıbbi uygulamalar içerisinde kurallara en çok uyularak yapılan işlem. Türkiye’de de 8 üniversite hastanesi anestezide mükemmellik konusunda akredite oldu. Bu akreditasyonlar 34 yılda bir yenileniyor. Bu sayede, o hastanelerde güvenli anestezi yapıldığı sürekli kontrol edilmiş oluyor.” Dedi.

2016 YILINDA HASTANELERDE 74 BİN HATA RAPORLANDI

Bu yıl Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan bir sistem ile hastanelerde yaşanan hataların, sağlık çalışanları tarafından bildirildiğini söyleyen Prof. Dr. Hilal Ayoğlu ise şunları açıkladı, “2016 yılı içerisinde Sağlık Bakanlığı Güvenlik Raporlama Sistemi’ne toplam 74383 hata bildirimi gerçekleştirilmiştir. Yapılan hataların yüzde 93.82’sini laboratuvar hataları oluştururken, cerrahi hatalar ise yüzde 1.68 olarak belirlendi. Karşılaşılan ilk 10 cerrahi hata ise ameliyat yerinin belirlenmemesi, makyaj, protez ve değerli eşyaların çıkarıldığının teyit edilmemesi, ameliyat yerinin doğrulanmaması, hasta kimliğinin doğrulanmaması, anestezi öncesi hazırlıkların yapılmaması, hasta rızasının alınmaması ve ameliyat öncesi açlık gerekliliğinin teyit edilmemesi, ameliyathaneye kadar sağlık çalışanının eşlik etmemesi, ameliyat sonu kontrollerinin yapılmaması ve ameliyat kesisi kontrolünün yapılmaması.”

ANESTEZİ UZMANLARININ YÜZDE 81’İ İŞ YÜKÜNÜ AĞIR BULUYOR

TARD üyeleri arasında, dernek tarafından 2016 yılında yapılan bir araştırmada ise sağlık çalışanları arasında gözlemlenen tıbbi hatalara da dikkat çekildi. Verileri açıklayan Prof. Dr. Tuğhan Utku şunları söyledi, “Sizin veya yakınınızın tıbbi uygulama hatası ile karşılaştığını hatırlıyor musunuz sorusuna anestezi uzmanlarının yüzde 74.77’si evet yanıtını verirken, bu hataların yüzde 32.43’ü büyük hatalar olarak ifade edildi. Anestezide önlenebilir tıbbi hataların en büyük nedeninin ise çalışan anestezi uzman doktoru eksikliği olduğu ortaya çıktı.”

Araştırma sonuçlarında anestezi uzmanlarının yüzde 81’i ise iş yüklerinin ağır olduğunu, yüzde 72’si ise hekimlerin hastalara ayırdığı sürenin yetersiz olduğunu belirtirken yüzde 49.54’ü ise hekim sayısının az olduğu ortaya çıktı. Bu konuda bilgi veren Prof. Dr. Hülya Bilgin, “Anestezi uzmanları en fazla 1 hastadan sorumlu olmalıdır. Anestezi teknikerleri olduğu takdirde ise 2 oda olmalı. Anestezi hekimleri lise eğitiminin ardından 11 yıl eğitim görürken anestezi teknikerleri 2 yıl eğitim görmektedir. Dolayısıyla anestezi hekimlerinin kadro sayısının fazla olması önemlidir.” Dedi.

DHA