Prof. Dr. Kaboğlu: Türkiye'nin 200 yıllık birikimi kenara bırakılacak

KANUN Hükmünde Kararname ile Marmara Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı görevinden ihraç edilen Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, 16 Nisan'da referandumda oylanacak anayasa metniyle ilgili olarak, "Bu metin geçerse eğer, o zaman bütün bu Türkiye'nin 200 yıllık birikimi bir kenara bırakılacak ve tek kişinin istediği biçimde bir yönetim kurması yönünde bir dönüşüm sağlanmış olacak" dedi.

Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, Elektrik Mühendisleri Odası Samsun Şubesi tarafından düzenlenen 'Samsun Anayasa Halk Oylamasını Tartışıyor' programına katıldı. Programda, 'Anayasa Değişikliği, Gerçek ve Sanal Gündem' konulu konferans veren Prof. Dr. Kaboğlu, yeni anayasa metni ile Türkiye'nin 200 yıllık birikiminin bir kenara bırakılacağını belirtti. Prof. Dr. Kaboğlu, "Anayasa eğer 'evet' oyu alırsa, 'hayır' alırsa hayırın getireceği yararlar, 'evet' çıkarsa getireceği sakıncalar, kuşkusuz karşılaştırılabilir ama, bir kez şu sözkonusu 16 Nisan'da oylanacak olan metin tarihimizin en radikal, en kökten kopuşunu yaratacak olan bir metindir. Başka bir deyişle bu metin, devlet yönetimi bakımından Osmanlı modernleşmesinden bu yana Türkiye toplumunun anayasal ve siyasal açıdan sağladığı birikimi bir yana bırakıp, devlet erklerini daha çok bir kişinin uhdesine yönlendirme şeklinde köklü bir değişiklik yapacak" dedi.

'TÜRKİYE'NİN 200 YILLIK BİRİKİMİ BİR KENARA BIRAKILACAK'

Bunun demokrasi bağdaşmayacağını belirten Prof. Dr. Kaboğlu, "Böyle bir köklü değişiklik esasen Türkiye'nin demokratik birikimiyle bağdaşmamaktadır. Bu nedenle benim temennim, sadece bir yurttaş olarak değil, bir anayasacı olarak, bir demokrat insan hakları savunucu olarak bu metnin geçmemesi. Bu metnin geçmemesi durumunda Türkiye'nin önü açılacak ve gerçekten demokratik bir anayasanın yapım süreci başlayabilecektir. Ama bu metin geçerse eğer, o zaman bütün bu Türkiye'nin 200 yıllık birikimi bir kenara bırakılacak ve tek kişinin istediği biçimde bir yönetim kurması yönünde bir dönüşüm sağlanmış olacak" dedi.

DHA