Prof.Dr. Kerem Doksat: Çakmak gazı bağımlılığı ciddi bir sorun

PSİKİYATRİST Prof.Dr. Kerem Doksat,

günümüzde çok ciddi bir sorun haline gelen bağımlılıkla başa çıkabilmenin giderek daha zorlaştığını anlatırken, en ucuz ve kolay elde edilebilen çakmak gazının yarattığı bağımlılığın büyük bir sorun haline geldiğini söyledi.

Avcılar Kaymakamlığı Bağımlılıkla Mücadele Merkezi tarafından Avcılar Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde okul müdürleri, rehber öğretmenlerin yanı sıra bazı din adamlarının davet edildiği aylık eğitim toplantısına psikiyatrist çift Prof.Dr. Kerem Doksat ile Yard.Doç.Dr. Neslim Güvendeğer Doksat konuşmacı olarak katıldı. Avcılar Kaymakamı Hulusi Doğan, ilçedeki okul, müdürleri, rehber öğretmenleri ‘Bağmlılıkla Mücadele Ordusu’nun neferi olarak nitelendirirken, onları sürekli eğitici toplantılara aldıklarını donanımlarını arttırdıklarını, risk altındaki ailelerin evlerine zaman zaman ziyaretler yaptıklarını anlattı.

Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Emin Karahan da toplantıya katılarak konuşma yaparken, bağımlı bireyler üzerinde yapılan araştırmalarda büyük bölümünün ailevi sorunları bulunduğunun görüldüğünü söyledi.

Psikiyatrist Prof.Dr. Kerem Doksat, günümüzde uyuşturucu maddeler başta olmak üzere bir dizi bağımlılık çeşidi bulunduğunu, bağımlı bireylerin giderek içine kapandığını anlattı. Prof.Dr. Doksat, sentetik uyuşturucu bonzaide fare dışkısının bile bulunduğunu, sigaranın 4 bine yakın zehirli madde içerdiğini anlatırken şöyle dedi:

“Amerika’da sigara içenleri tuvaletlerin kenarlarında oturtarak, bir dizi aşağılayıcı tedbirler falan alarak bunun kullanımını bayağı azalttılar. Keşke Türkiye’de de nargile kafeler sigara içilen yerler kontrol altına alınabilse. Kişi günde 2 sigara içiyorsa bile sigara bağımlısı demektir. Kişi daha sonra bu hazı duymak için sayıyı arttırıyor. Oje, aseton, bali, saç spreyi çakmak gazı bağımlılık yapılıyor. Çakmak gazı her yerde satılıyor. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki bunlarla başa çıkmak bayağı zor. Ama bunlar arasında çakmak gazı oldukça ciddi bir sorun. En ucuz elde edilebilen bağımlılık maddelerinden biri.”

Prof.Dr. Kerem Doksat, günümüzde doktor almadığı halde kendisini böyle biri olarak hisseden insan sayısının çok arttığını ifade ederken, “İnternet diye bir mecra var şimdi. Birçok hasta veya hasta yakını internete bakıyorlar ve orada okudukları yalan yanlış bilgilerle ahkam kesiyorlar, tabii bu tedavi ve uyumu olumsuz etkiliyor. Özellikle çocukluk ve ergenlik çağlarında internet kullanımına kısıtlamalar getirilmesi aralıklarla kullanılmasına izin verilmesi önemli” dedi.

Prof.Dr. Doksat, uyuşturucu maddeler ile ilgili yaşa uygun doğru bilgilendirme yapılması, aile içinde kaliteli ilgi ve paylaşım olması, arkadaşlıkları hakkında bilgi sahibi olunması, sosyal destek sistemlerinin güçlü olması gerektiğini vurguladı. Prof.Dr. Kerem Doksat, bu arada çevrelerinde intihardan söz eden, hayattan keyif almadığını veya kendisini bu dünyaya ait hissetmediğini söyleyen varsa bunların yaşamlarına son verme riskinin ortaya çıktığını, bu kişilerin ve yakınlarının mutlaka ikna edilerek hastaneye kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Çocuk ve Ergen Psikiyatrı Yard.Doç.Dr. Neslim Güvendeğer Doksat ise, 2014 yılında kızların daha çok Ecstasy kullandığını reçeteli ilaç, kokain, erkeklerin ise daha çok esrar ve sentetik maddeler kullandıklarına dair bulgular tespit ettiklerini anlattı.

DHA