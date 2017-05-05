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Samsun Haberi: Prof.Dr. Kılıç, Türkiye'de el hijyenine uyum yüzde 1234'ü geçmiyor

Prof.Dr. Kılıç, Türkiye'de el hijyenine uyum yüzde 1234'ü geçmiyor

16:295 Mayıs 2017
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Prof.Dr. Kılıç, Türkiye'de el hijyenine uyum yüzde 1234'ü geçmiyor
Prof.Dr. Kılıç, Türkiye'de el hijyenine uyum yüzde 1234'ü geçmiyor

SAMSUN'da 5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte konuşan Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı Prof.Dr. Sırrı Kılıç,Türkiye'de el hijyenine uyum oranının yüzde 12 ile 34'ü geçmediğini söyledi.
Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, İl Halk Sağılığı İl Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. Samsun Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi'ndeki (KETEM) toplantı salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, Samsun Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı Prof.Dr. Sırrı Kılıç, 'Enfeksiyon kontrolü ve el hijyeni' konulu bir konuşma yaptı.
Prof.Dr. Kılıç, 'Türkiye'de el hijyenine uyum yapılan bütün yayınlarda yüzde 12 ile 34'ü maalesef geçmiyoruz. Çok başarılı değiliz. Eğitimlere devam, hassasiyete devam, el yıkamaya devam. Ne yapıyorsak ellerimizle parmaklarımızla yapıyoruz çok önemli. Bazen işten çıkıyoruz eve  gidiyoruz 'Bu gün acaba ne pişti' diye tencerenin kapağını kaldırıyoruz. Söylendiği zaman da 'İşte ben işten çıkarken yıkamıştım ellerimi' Ama otobüse bindik, asansöre bindik, merdivenlerden çıktık, biriyle tokalaştık onu unutuyoruz. Her an ellerimizi yıkamamız lazım' diye konuştu. Etkinlikte sağlık çalışanlara el hijyeni konusunda eğitim verildi.

 

DHA

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