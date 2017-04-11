Prof. Dr. Mutlu Demiray: Kanserde genetiğin etkisi yüzde 10

MEDICANA İnternational İstanbul Hastanesi, Medicana Bahçelievler Hastanesi ve Türk Kanser Derneği tarafından Kanser Haftası dolayısıyla kanserde farkındalık yaratmak için Capacity Alışveriş Merkezinde ziyaretçiler ile buluştu.



Medicana International İstanbul Hastanesi, Medicana Bahçelievler Hastanesi ve Türk Kanser Derneğinin işbirliği ile gerçekleştirilen “Kanser Seni Fark Etmeden, Sen Fark Et” etkinliğine Medicana International İstanbul Hastanesi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mutlu Demiray, Medicana Bahçelievler Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Yunus Taşçı, Ünlü Sunucu Sinem Yıldız, En İyi Kadın Sitesi Yüksek Topuklar Genel Yayın Yönetmeni Arzu Karabulut ve çok sayıda davetli katıldı.



TÜRK KANSER DERNEĞİ İŞ BİRLİĞİNDE KANSERİ ZUMBALADILAR

7 Nisan Cuma günü Türk Kanser Derneği'nin üyeleri olan kazananlar kulübünün, AVM sahne katında düzenlediği zumba dans şovu izleyiciler tarafından beğeniyle izlendi. AVM ziyaretçileri zumba dans şovuna “Korkmuyorum Farkındayım” tshirtleriyle katıldılar. Görsel sahne performanslarının ardından düzenlenen sağlık söyleşisine Türkiye'nin ödüllü kadın sitesi Yüksek Topuklar ve ekranların sevilen ismi Sinem Yıldız moderatörlük yaparken, Medicana International İstanbul Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mutlu Demiray, Medicana Bahçelievler Hastanesi Genel Cerrahi Uzamanı Op. Dr. Yunus Taşçı kanserde erken teşhisin faydalarını ve kanserde tedavi yöntemlerini anlattı.



KANSERE YAKALANMADA EN BÜYÜK FAKTÖR YAŞAM ŞEKLİ



Medicana International İstanbul Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mutlu Demiray konuşmasından şunlara yer verdi: “Kanserde genetiğin rolü yüzde 10 iken yaşadığınız çevre, karsinojenlere maruz kalmanız, yaşam ve beslenme tarzınız ise hastalığa yakalanmada yüzde 90 oranında etkiliyor. Genetik faktörlerin yanı sıra obezite de bu oranı destekliyor. Bu durumda yaşam şeklimize dikkat ederken kansere yakalandıktan sonra değil, kansere yakalanmamak için düzenli kontrollerimizi yaptırmalı ve tedbiri elden bırakmamalıyız” dedi.



MEME KANSERİNDE ERKEN TANI YAŞAMI ETKİLEYEN EN ÖNEMLİ FAKTÖRLERDEN

Medicana Bahçelievler Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Yunus Taşçı, konuşmasında şunlara dikkat çekti: “Meme kanserinde erken tanı yaşamı etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Erken tanı sayesinde günümüzde meme kanserinden ölümler yarıya inmiştir. Memenin korunmasına ve daha kaliteli yaşama olanak sağlaması, erken tanıyı daha da önemli hale getirmektedir.” dedi.



Etkinlikte konuşan, sunucu Sinem Yıldız “Annesi ve babasını kanserden kaybetmiş biri olarak lütfen düzenli kontrollerinizi yaptırın, doktorun tanısından korkmayın. Geç kalmaktan korkun. Elle meme muayenenizi, kadın doğum uzmanınızda muayene olmayı sakın ihmal etmeyin” dedi.



1-7 Nisan Kanser Farkındalık Haftası'nda düzenlenen “Korkmuyorum Farkındayım” etkinliği yapılan çekiliş ve hediyelerle sona erdi.

DHA