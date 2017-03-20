Prof. Dr. Narlı: Dünyada ishalden yılda 2 milyon çocuk ölüyor

ÇUKUROVA Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nejat Narlı, 5 yaş altındaki çocuklarda görülen ishal vakalarının tehlikeli olduğunu belirterek, "İshal dünyada her yıl 2 milyona yakın çocuğun yaşamını yitirmesine neden oluyor" dedi.

İshalin basit bir rahatsızlık olarak algılandığını belirten Prof. Dr. Nejat Narlı, Türkiye'de kabakulak, boğmaca, su çiçeği olarak bilinen rahatsızlıklardan daha ciddi kayıplara neden olduğunu, 0-14 yaş grubunda ölüme yol açabilen hastalıklar arasında dördüncü sıra ile yüzde 8.4'ünü oluşturduğunu söyledi. Prof. Dr. Narlı, "İshal nedeniyle dünyada her yıl 2 milyonu aşkın çocuk yaşamını yitiriyor, tedavisi sırasında çok ciddi ilaç ve hastane masraflarını oluşuyor. İshal basit bir hastalık değildir. Halk arasında kabakulak boğmaca, suçiçeği olarak bilinen rahatsızlıklardan daha ciddi kayıplara neden oluyor. Ailelerin ishali küçümsemeden, çocuklarını mutlaka doktora götürmeleri gerekir. Özellikle kusma varsa hastaneye yatırılarak tedaviye ihtiyaç duyulabilir" dedi.

ROTA VİRÜSÜNE KARŞI AŞI

Bebeklerde ve 5 yaşının altındaki çocuklarda en sık görülen ishal türünün rota virüsünden kaynaklandığını belirten Prof.Dr. Narlı, virüsün nefes yoluyla havadan bile bulaşabildiğine dikkat çekti. İshale neden olan bu virüse karşı geliştirilen aşıyı ailelere önerdiğini belirten Prof. Dr. Narlı, aşı cetveline göre bebek doğduktan sonra ilk 4 ay içinde aşının ilk dozunun, 6'ncı aya kadar da kalan iki dozun verilmesi gerektiğini kaydetti. Aşının virüs üstünde yüzde 74 etkili olduğunun gözlendiğini anlatan Prof.Dr. Narlı, şöyle konuştu:

"Virüs kolay bir şekilde bulaştığı için bebeklerin ve 5 yaşının altındaki çocukların yakalanma riski yüksek oluyor. Tedavisinde kullanılan aşı bebek 2-6 aylıkken 3 doz şeklinde yapılıyor. Bu aylardan sonra yapılmak istense bile koruyucu etkisi bulunmuyor. Türkiye'de yapılan çalışmalarda 5 yaş altı çocuklarda görülen ishal vakalarının yüzde 40'ının rota virüsünden kaynaklandığı anlaşıldı. Aşının yaygınlaşması ile çocukluk çağı ishal salgınlarında önemli koruma ve kontrol sağlayacak, yüz binlerce bebeğin yaşamı kurtulacak. Eğer bebeğinizin durumu üç günde düzelmezse veya aşağıdaki belirtilerden biri görülürse, bebeğinizi yeniden doktoruna götürün. Sık olarak sulu dışkılama, özellikle sulu dışkı ile beraber tekrarlayan kusma, aşırı susama, çökmüş gözler, ateş, iştah kaybı, dışkıda kan olması. Birçok vakada doktor şeker-tuz çözeltisi olan ORS önerecektir. Bu çözelti, normal sudan daha iyi emildiğinden vücut sıvı ve mineral kaybını telafi etmede daha etkili olacaktır."

DHA