Prof.Dr Salman: Cıvalı aşılar 40 yıl öncede kaldı

ENFEKSİYON hastalıkları uzmanı Prof.Dr. Nuran Salman, Antalya'da düzenlenen '10'uncu Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi'nde yaptığı konuşmada, aşıların ne kadar başarılı olduğunun göz ardı edildiğini, geçmiş yıllarda insanların kızıl, kızamık ve çiçek hastalıklarından öldüğünü söyledi. Aşılar sayesinde hastalıklarda büyük başarı elde edildiğini anlatan Prof.Dr. Salman, 'Bu başarı sanki aşının başarısı değil de kendi kendine olmuş gibi düşünüyor herhalde insanlar. Aşıların yeri yadsınamaz' dedi.

'ÜLKEMİZDE BİR ANTİBİYOTİK SEVDASI VAR'

Aşıların yan etkileri konusunun insanları tedirgin ettiğini belirten Prof. Dr. Salman, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şu anki aşıların eski aşılarla hiç alakası yok. Mesela birçok aşı cıvalı deniliyor. İçini okuyun prospektüsünde cıva yok. Belki 30- 40 yıl önce cıvalı aşılar vardı. Sanki hala hepsinde cıva var gibi bu argüman devam ediliyor. Biraz takip etmek lazım. Şu an aşılar hakikaten en az yan etkili, en güvenilir hale getirilmeye uğraşıldı. Teknoloji ilerledikçe daha iyi hale geliyor. Yan etkileri var mı Var ama çok az. Tabii nedense aşıların yan etkileri dikkati çekiyor. Ülkemizde büyük bir antibiyotik sevdası var. Müthiş yan etkisi var. Her türlü teknolojiye rağmen devam ediyor. Ama bu sevda mesela hiç tartışılmıyor, hiç dile getirilmiyor.'

'1 ÇOCUK BİLE AŞILANMADIĞINDA SALGIN OLABİLİR'

Çocukluk çağı aşılarının yaptırılmamasının sadece o çocuğu değil, diğer çocukları da tehdit ettiğine dikkati çeken Prof.Dr. Salman, “Bir çocuğa bile yaptırılmaması, o çocukta hastalığın çıkması bütün etrafa yayma potansiyelini gösteriyor. Bir toplumda aşılama oranı düştükçe çok büyük sıkıntılar olur. Salgınlar görülür' dedi.

Avrupa'nın bazı ülkelerinde kızamık hastalığının görüldüğünü ifade eden Prof.Dr. Nuran Salman, şöyle konuştu:

“Romanya'da şu anda kızamık salgını var. Çünkü aşılama oranları çok düşmüş. Komşusuyuz, bizde aynı oranlar yok. Çünkü bizde aşılama oranı çok yüksek. Onun için aşılama dikkati edilmesi gereken bir konu. O hastalık tamamen silinmedikçe de aşıya yüksek oranda devam edilmesi, yapılması lazım.'

Aşı ile birçok hastalığın yok edildiğini kaydeden Prof.Dr. Salman “Örnek verdiğim gibi çiçek müthiş salgınlar yapardı. 1977 yılından bu yana çiçek hastalığını görmüyoruz. Hiçbirimiz de çiçek için aşılanmıyoruz' dedi.

'AVRUPA ÜLKELERİNDEN İLERİDEYİZ'

Türkiye'de aşı takviminin birçok Avrupa ülkesinden bile ileride olduğuna değinen Prof.Dr. Nuran Salman sözlerine şöyle devam etti:

“Sağlık Bakanlığı'nı tebrik etmek lazım. Bizim aşı takvimimiz bir çok Avrupa ülkesinden bile ileride bir aşı takvimi. Çok iftihar ediyorum. Avrupa'da ortak aşı çalışma grupları toplantılarına girdiğimizde gerçekten bu konuda ne kadar ileri olduğumuzu hep söylüyorlar. Burada Sağlık Bakanlığı'nı, bakan ve tüm elemanlarını tebrik etmek lazım. Buna gönül vermişler. Buna para harcıyorlar ve yatırım yapıyorlar. Çocuk doğduğu andan itibaren ilk Hepatit B aşısı var. Onunla başlıyoruz. Doğumdan hemen sonra yapılabiliyor bu. Sağlık Bakanlığı'nın aşı takvimi daha ziyade 11- 12 yaşına kadar ancak gidiyor. O yaştan sonra bazı aşılar var ki, belki ileride bakanlığın takvimine de konulacak olduğuna inanıyoruz. Ama şu anki haliyle bile çok ileri bir aşı takvimi var.'

'MENENJİT AŞISI ARTTIRILMALI'

En öldürücü olan, en etrafa salgın yapan menenjitin tipinin meningokok menenjit olduğunu belirten Prof.Dr. Salman, “Ama henüz bakanlığın aşı takviminde değildir. Yani parasını öderseniz bu aşıyı yaptırıyorsunuz. Menenjit çok ciddi bir hastalık. Her 10 çocuktan biri ölüyor. Sağ kalanlarda ise sekeller çok fazla. Öğrenme güçlüğü, işitme kaybı, hatta bütün kollar bacaklar mosmor oluyor. Kesilmek zorunda kalıyor. Ciddi sekelleri (Bir hastalıktan geriye kalan arıza) var. Menenjit sayısında azalma oldu. Bu başarıldı ama meningokok içinse maalesef Türkiye geneline bakarsak aşılama istediğimiz düzeyde değil. Salgın da yapabiliyor. Salgın yaptığında bir okulda bir çocuktan başka bir çocuğa rahatlıkla geçebiliyor' diye konuştu.

ROTAVİRÜSE KARŞI DA AŞI ÖNEMLİ

Çocuklarda görülen rotavirüs ishalin ağır bir ishal olduğuna anlatan Prof. Dr. Nuran Salman, ishale eşlik eden yüksek ateş sonucu hastanın hastanelik olduğunu belirtti. 'Maalesef çocuklarda sık görülen bir hastalık' diyen Prof. Dr. Salman şunları söyledi:

“Kış ishali diye adını veriyoruz. Çünkü kışın görülüyor. Aşılama çok başarılı. Aşılama olunca hastalık görülse bile hafif şekilde görülüyor. Hiç hastaneye yatmayı gerektirmiyor. Rotavirüs çocukluk çağı hastalığı diyoruz, 5 yaş altında sık görülür fakat öyle vakalar gördük ki anne de baba da rotavirüs ishali olmuş. Olma ihtimalleri çok nadir ama bütün aile hastanede. Serum alıyorlar. İshal çok da öldürmüyor. Şöyle ki iyi serum tedavisi yapılır, ağızdan sıvı tedavisi yapılırsa yaşarsınız ama hastaneye yatış gerektiriyorsa anne ve baba başında bekleyecek. Bir zaman kaybı, işe gidememe söz konusu. Bunun için aşılama basit bir aşı. Ağızdan damla şeklinde verildiği için gayet rahatlıkla uygulanabilir.'

HER MEVSİM AŞI YAPILABİLİR

Aşıların pek çoğunun her mevsim yapılabildiğini belirten Prof.Dr. Salman, “Bu mevsimde bazı hastalıklar daha fazla görülüyor ama illa bu mevsimde aşılama değil, her mevsimde yapılması gerekir. Örneğin kızamık, kızamıkçık hatta meningokok kış sonu ilkbahar başı gibi görülür. Hani onların mevsimidir açıkçası ama her mevsim aşı yapılabilir. Grip aşısı gibi belirli bir zamanda şöyle yapacaksınız, şurada bitireceksiniz diye bir şey yok' dedi.

DHA