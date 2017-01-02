Prof. Fadıloğlu, 84 yaşında öğrenci oldu

ÖĞRENMENİN yaşı olmadığını söyleyen 84 yaşındaki emekli nöroloji profesörü Şakir Fadıloğlu, İzmir Fransız Kültür Merkezi'nde iki yıldır dil öğreniyor. Torununa ödevlerinde yardımcı olmak için Fransızca eğitimi alan Fadıloğlu'nun ilerleyen yaşına rağmen yüksek performansı dikkat çekiyor.

Ege Üniversitesi'ne bağlı Tıp Fakültesi'ni kurmak için 1978'de görevlendirilen 12 öğretim üyesi arasında yer alan, daha sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nin Tıp Fakültesi Hastanesi'ne dönüştürülmesi uygulamalarına katılan ve ilk dekanlığını yapan Şakir Fadıloğlu, aynı okulda Nöroloji Ana Bilim Dalı Kurucu Öğretim üyesi ve Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevinde bulundu. 1999 yılında emekli olan ve bir süre serbest çalışan Fadıloğlu, eşi DEÜ Tıp Fakültesi öğretim üyesi, biyo kimya uzmanı Prof.Dr. Meral Fadıloğlu'nun da emekli olmasıyla çocuklarıyla birlikte yaşamak için Güzelbahçe'ye yerleşti. Torunlarından birinin Fransızca eğitim veren Özel Piri Reis Okulu'nda eğitime başlamasıyla birlikte ona derslerinde yardımcı olmak amacıyla 47 yıl ara verdiği Fransızca dilini öğrenmek için iki yıl önce Fransız Kültür Merkezi'nde kursa başladı. Haftada iki gün kursa gelen Fadıloğlu, 12 kursiyer ile birlikte 47 yıl ara verdiği Fransızca'yı öğretmen Havva Çelik Özşahin eğitiminde yeniden öğreniyor. İlerleyen yaşına rağmen yüksek perfarmans gösteren, ders başarısının yanısıra arkadaşları tarafından da çok sevilen Fadıloğlu, sadece dil öğrenmek değil, gençlerle birlikte olmak, onların sosyal ortamına katılarak tekrar gençliği yaşamaktan çok mutlu olduğunu söyledi.

DHA