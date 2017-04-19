PTT'nin melekleri

MANİSA PTT Başmüdürlüğü bünyesinde görev yapan 5 kadın postacı, günde 10 kilometre yol yürüyerek 4 bini aşkın mektubu dağıtıyor.

Manisa PTT Başmüdürlüğü'nde görev yapan 5 kadın postacı, her gün kenti dolaşarak, 4 bini aşkın mektup ve tebligatı sahiplerine ulaştırıyor. Her gün 08.30 ile 17.00 saatleri arasında görev yapan kadın postacılar Nazan Geçer (26), Güzin Yücekaya Yılmaz (28), Fatma Ağırman (34), Elveda İşbay (25) ve Nurdan Yükenli (25) ilk önce dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen mektup ve gönderileri tasnif ediyor. Saatler 10.00'u gösterdiğinde mektuplarla dolu çantaları yüklenen postacılar, günde en az 10 kilometre yol yürüyüp, Manisalılara hizmet veriyor.

DHA