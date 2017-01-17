İstanbul Haberi: PÜİS: Akaryakıt fiyatlarındaki artışlar bayilerden kaynaklanmıyor PÜİS: Akaryakıt fiyatlarındaki artışlar bayilerden kaynaklanmıyor Son Dakika Haberi







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PÜİS: Akaryakıt fiyatlarındaki artışlar bayilerden kaynaklanmıyor Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), akaryakıt fiyatlarında son dönemde yaşanan artışların rafineri fiyatı, ham petrol ve döviz kuruna bağlı olarak değişkenlik gösterdiğine dikkat çekti.

Tüketicilerde, bu zamların bayilerden kaynaklandığına ilişkin kanı oluştuğuna ve bu nedenle bayilere yönelik suçlayıcı ifadeler kullandıklarına işaret edilen PÜİS açıklamasında, akaryakıt fiyatlarının oluşumunda sendikanın ve akaryakıt bayilerinin iradesi, katkısı, müdahalesi veya söz hakkının bulunmasının söz konusu olmadığı vurgulandı.

Açıklamada, PÜİS’in sosyal medya sayfalarından fiyatlarla ilgili duyurularını tamamen tüketici ve bayileri bilgilendirme amaçlı yayınladığı belirtildi.

PÜİS açıklamasında akaryakıt fiyatlarının petrol piyasasında EPDK tarafından uygulanan fiyat metodolojisi çerçevesinde ürün fiyatı, ÖTV, toplam dağıtım payıyla KDV toplamından meydana geldiğinin belirtilerek şöyle denildi:

"Rafineri fiyatı, ham petrol ve döviz kuruna bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. ÖTV ise maktu yani sabit bir rakamdan oluşuyor. Dağıtım şirketi ve bayi karı da çok az değişkenlik gösteriyor. KDV ise fiyatı oluşturan bu dört unsurun toplamı üzerinden yüzde 18 olarak hesaplanarak toplama ilave ediliyor. Akaryakıt fiyatlarının yükselişinde ana unsurlar, döviz kurlarında ve ham petrol fiyatlarındaki artışlardır. Bir başka ifadeyle ülkemizdeki akaryakıt fiyatlarındaki zamlar dünya petrol piyasalarındaki petrol fiyatlarının yükselişi ve ülkemizdeki döviz kurlarındaki artışlar sebebiyle yapılıyor."

DHA