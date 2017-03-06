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Son Dakika: Puşkov'dan, Avusturya’nın mültecileri Gürcistan’a gönderme önerisine tepki

Puşkov'dan, Avusturya’nın mültecileri Gürcistan’a gönderme önerisine tepki
10:016 Mart 2017
Son Dakika Haberi
Puşkov'dan, Avusturya’nın mültecileri Gürcistan’a gönderme önerisine tepki
Puşkov'dan, Avusturya’nın mültecileri Gürcistan’a gönderme önerisine tepki

Rus senatörü Aleksey Puşkov, Avusturya Dışişleri Bakanlığının mültecileri Gürcistan’a gönderme önerisinin vize muafiyeti karşılığında yapıldığını açıkladı.

Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, AB mülteci merkezlerinin Gürcistan, Mısır ve Batı Balkanlar gibi AB üyesi olmayan ülkelerde kurulmasını önermişti.

Puşkov, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Avusturya Dışişleri Bakanı galiba vize muafiyeti karşılığında mültecileri AB’den Gürcistan’a göndermeyi önerdi. Acaba Gürcistan AB’ye hayır diyebilecek mi“ dedi.

1 Mart tarihinde AB Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani Gürcistan ile AB arasındaki vize muafiyetini öngören belgeyi imzaladı. Belge, resmi dergide yayınlandıktan 20 gün sonra yürürlüğe girecek.

DHA

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