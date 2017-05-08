Putin, Almanya'da emrinde çalıştığı KGB başkanını ziyaret etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Zafer Bayramı öncesi 1980'li yılların ikinci yarısında Dresden'de altında çalıştığı Sovyetler Birliği Devlet Güvenlik Komitesi'nin (KGB) eski temsilcisi Lazar Matveyev'i ziyaret etti.

Kremlin'in resmî internet sayfasından yapılan açıklamaya göre Putin, şu anda Transneft şirketini yöneten Nikolay Tokarev ve Rostek Başkanı Sergey Çemezov ile birlikte Matveyev'in Julebino'daki evine gitti.

Devlet Başkanı eski başkanının 90. yaşını ve Zafer Bayramı'nı kutladı. Putin hediye olarak Matveyev'e devlet başkanlığı saati ve 1927 yılında doğum gününde çıkan 'Pravda' gazetesinin bir örneğini hediye etti.

DHA