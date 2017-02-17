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Son Dakika: Putin: NATO, sürekli Rusya’yı provoke ediyor

Putin: NATO, sürekli Rusya’yı provoke ediyor
09:5317 Şubat 2017
Son Dakika Haberi
Putin: NATO, sürekli Rusya’yı provoke ediyor
Putin: NATO, sürekli Rusya’yı provoke ediyor

– Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO’nun eylemleriyle Rusya’yı provoke ettiğini ve çatışmaya sokmaya çalıştığını bildirdi.

Federal Güvenlik Servisi’nin toplantısında açıklamalar yapan Devlet Başkanı,

"Bu toplantıda Rusya, 1989'dan bu yana ilk kez NATO için güvenlik tehdidi olarak kabul edilirken, Rusya'yı caydırmak resmi misyon olarak benimsendi." dedi.

NATO'nun  sınırlarının ötesinde stratejik ve konvansiyonel silahlar yerleştirme sürecini giderek hızlandırdığını söyleyen Putin, "Rusya'yı provoke ederek bizi bir çatışmanın içine sokmaya çalışıyorlar." dedi. 

Vladimir Putin, FSB’nin yurt dışında çalışan Rus diplomatlarının korunmasında ek tedbirlerin almasını istedi. Konuyla ilgili yaptığı açıklamada Putin, “Rusya’nın Türkiye Büyükelçisinin katliamı, yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın güvenliği sorununu gündeme getirdi“ dedi.




DHA

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