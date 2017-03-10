Putin: Rusya ve Türkiye'nin ilişkilerini geliştirme potansiyeli var

Rusya Devlet Başkan Vladimir Putin, Rusya ve Türkiye'nin iyi komşuluk ilişkilerini geliştirmesi ve işbirliğinde yeni düzeye çıkması için potansiyelin olduğunu bildirdi.

Putin Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nde, "Rusya ve Türkiye kaybedilenlerin düzeltilmesi dışında işbirliğin yeni düzeye yükselmesi amacıyla iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesi için potansiyele sahip" dedi.

Rus lider, Ankara'nın Moskova'nın en önemli dış ekonomik partnerleri arasında yer aldığının altını çizerek, "Son yıllarda iki ülkenin ticaret hacmi düştü. 2016 yılında bu değer üçte bir oranında gerileyerek 10 yıl önceki seviyesine ulaştı. Bu negatif eğilimin önüne geçmeyi umuyoruz " dedi.

Erdoğan'dan vize muafiyeti açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, "Putin ile az önce Suriye ve terörle mücadele konusunda değerlendirmelerimizi paylaştık. Akan kanın durması, Suriye'de istikrarın bir an önce sağlanması için hepimize önemli görevler düşüyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, "Vize muafiyeti anlaşmasını tekrar canlandırmak için bir çalışma olmasında fayda var" ifadelerinde bulundu.

"İş adamlarımıza, Rusya'ya ticari taşımacılık yapan sürücülerimize, uçak mürettebatına ve resmi pasaportlara yönelik bazı formüller üzerinde çalıştığınızı biliyorum" diyen Erdoğan, "Bizim arzumuz en kısa sürede tüm muafiyetin sağlanmasıdır," şeklinde konuştu.

Rusya ve Türkiye ilişkilerde yeni düzeye çıkabilir

Rusya Devlet Başkan Vladimir Putin, Rusya ve Türkiye'nin iyi komşuluk ilişkilerini geliştirmesi ve işbirliğinde yeni düzeye çıkması için potansiyelin olduğunu bildirdi.

Putin şu açıklamayı yaptı: "Bu formattaki görüşme herkesin bildiği trajik olaylar sebebiyle verilen kısa bir aradan sonra tekrar düzenleniyor. Şimdi iki ülke arasında aktif siyasi diyalog kuruldu, stratejik planlama ortak grubu çerçevesinde koordinasyon yeniden başlatıldı, hükümet komisyonları tekrar faaliyet göstermeye başladı. Rusya ve Türkiye kaybedilenlerin düzeltilmesi dışında işbirliğin yeni düzeye yükselmesi amacıyla iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesi için potansiyele sahip."

Putin Erdoğan ile birlikte görüşmeleri sırasında iki ülkenin işbirliğinin güçlenmesi konusunda hemfikir olduklarını dile getirdiklerini belirtti.

Rus lider, Ankara'nın Moskova'nın en önemli dış ekonomik partnerleri arasında yer aldığının altını çizerek, "Son yıllarda iki ülkenin ticaret hacmi düştü.2016 yılında bu değer üçte bir oranında gerileyerek 10 yıl önceki seviyesine ulaştı. Bu negatif eğilimin önüne geçmeyi umuyoruz .

Terör konusu

Putin, Rusya'nın birliklerinin terörle ilgisi olan kişilerin iki ülke topraklarındaki konumlarına ilişkin bilgi paylaşımı konusunda Türkiye ile ilgili olduklarını bildirdi.

Putin, "Askeri teknik işbirliği, kolluk kuvvetleri hattındaki temaslar ve terörle mücadeleye dikkat çekilmesi gerek. Rusya'nın birlikleri terörle ilgisi olan kişilerin ülkemiz topraklarında bulundukları sürece ilişkin bilgilerin paylaşılmasından yana" diye ekledi.

Mir kartları

"Ekonomik bağlarım geliştirilmesi karşılıklı ödemelerde ulusal para birimlerin payının artmasına neden oldu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bunu aktif olarak desteklediğini biliyoruz" diyen Putin, "Bu alandaki en önemli adım Türkiye'de Rus ödeme sistemi Mir kartlarının hizmet altyapısının oluşturulması olacak. Bugün görüşmelerimizde buna da değindik," ifadelerinde bulundu.

DHA