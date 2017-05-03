Putin: Türkiye'ye ilişkilerimizin normalleşme süreci tamamlandı (1)

Rusya Devlet Başkanı Putin, Erdoğan'la Soçi'deki görüşmesinin ardından, 'Yakın geçmişte ilişkilerimiz bir dayanıklılık sınavından geçti, normalleşme süreci yaşadık. Ortaklık ve işbirliğine dönüyoruz. Türkiye'ye ilişkilerimizin normalleşme süreci tamamlandı' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le 1,5 saat süren görüşmelerinin ardından ortak bir basın açıklaması yaptı. Başkan Putin'in Soçi'deki konutunda gerçekleşen toplantıda Putin, karşılıklı yatırım ve ticaretin artırılması konusunda anlaştıklarını bildirdi. Görüşmede Türk akımı projesinin ele alındığını, Orta Doğu ve Suriye sorununu görüştüklerini belirten Putin, 'Suriye sorununun çözümü siyasi yolla mümkün olacaktır,' diye konuştu.

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– Basın toplantısında Putin ve Erdoğan'ın konuşmaları

DHA