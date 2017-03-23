Rakka yakınlarına havadan indirilen ABD askerleri ve YPG'lilerin ları yayınlandı

AMERİKA'nın, 21 Mart nevruz günü Suriye’de DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonlar kapsamında Rakka kenti yakınlarındaki Tabka Barajı’na, ABD askerleri ile YPG'lileri havadan helikopterme indirmasine ilişkin ortaya çıktı. da, tam techisatlı ABD askerleri ile DSG içerisinde bulunan YPG'liler görülüyor. Havadan asker indirmenin yaklaşık 5 saat sürdüğü belirtildi.

Amerika askerlerinin, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın başkenti konumundaki Rakka'ya yönelik operasyon kapsamında, geçen 21 Mart'ta Rakka'daki Tabka Barajı yakınlarına havadan yaptığı indirmenin ları yayımlandı. Demokratik Suriye Güçleri (DSG)'nin sosyal medya hesapları ile Suriye'deki Kürt internet sitelerinde yeralan larda, hem ABD askerleri, hem de Demokratik Suriye Güçleri içerisinde yer alan YPG'liler görülürken, askerlerin bölgede konuşlandırıldığı belirtildi.

Kürt sitelerinde yer alan haberde, Rakka'nın DEAŞ'tan kurtarılmasına yönelik başlatılan ve 'Fırat'ın Gazabı' adı verilen oparasyon ile ilgili yapılan açıklamada, Tabka'nın köylerine yapılan hava destekli indirme işleminin yaklmaşık 5 saat sürdüğü belirtilerek, "Bu indirme operasyonu uluslararası koalisyona bağlı helikopterler tarafından gerçekleşmiştir. Yine uluslararası koalisyona bağlı uzman askerler de bu operasyondaki yerlerini almışlardır. Tabka'ya bağlı köylere dönük indirme faaliyeti yaklaşık 5 saat sürmüş, güçlerimiz araçları ve tüm askeri teçhizatıyla bölgeye konumlanmıştır. Bu biçimiyle güçlerimiz büyük bir bölgeyi denetimlerine almışlardır. Fırat Nehrinin batısında yer alan bu askeri bölge ile Rakka'nın köylerinin tamamının özgürleştirilmesi hedeflenmektedir" denildi.

DHA