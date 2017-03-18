Rallide 2016'nın şampiyonları ödüllerini aldı

TÜRKİYE Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından sponsorların katkılarıyla İzmir'de düzenlenen Şampiyonlar Gala Gecesi'nde, 2016 sezonunda branşlarında dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Şampiyonlar Gala Gecesi, Balçova'daki Kaya İzmir Thermal ve Convention Kongre Merkezi'nde yapıldı. Geceye İzmir Valisi Erol Ayyıldız, TOSFED Başkanı Serkan Yazıcı, eski şampiyonlar, sporcular, takı yöneticileri, gözetmenler ve davetliler katıldı. Geceye 8.5 aylık bebeği Mehmet Celal Bucak ile katılan Burcu Çetinkaya Bucak, "5 kez Türkiye bayanlar şampiyonu oldum, bunun haricinde uluslararası anlamda Türkiye'yi temsil eden tek kadın pilotum. 2010 yılında Kıtalararası Ralli Şampiyonası'nda Euro Sport özel ödülü ve puan alan tek sporcuyum. Dünya Ralli Şampiyonası'nda 12'ncilik elde ederek, en yüksek sonucu elde eden kadınlar arasında dünyadaki en yüksek 3'üncü sonucu elde ettim. Mehmet Celal'in dünyaya gelmesi nedeniyle 1 yıl ara verdim ama artık pistlere geri dönüyorum. 2017 yılında Emire Cantürk Eren'le yeniden yarışlara dönüyoruz o yüzden heyecanlıyız. Anne olduktan sonra ilk kez direksiyona oturacağım o yüzden çok heyecanlıyım. 2017 sezonu benim için çok heyecan verici, ama anne olmak, hayata tutkuyla bağlı olduğunuz şeyleri bırakmanız anlamına gelmemeli. O dengeyi iyi kurabilmek lazım" diye konuştu.

"İMKAN VERİLİRSE BAŞARILI SPORCULARIMIZ ARTAR"

Motor sporlarının zengin sporu gibi algılandığını ancak bunu yıkmak için özelliklere gençlere önemli destekler verilecek projeler hazırladıklarını belirten TOSFED Başkanı Serkan Yazıcı, "Otomobil sporlarında Türkler çok başarılı olabilir. Bu alanda yaklaşık 40 yıllık bir kültürümüz var. Dünyanın bütün üreticileri ülkemizde araç, yedek parça ve lastik üretiyor. Ancak Türk sporcular dünyada bu alanda başarılı olamıyor bence bu üzücü bir durum. Biz inşallah Türk sporcularını, ulusal arenada Türk bayrağıyla göstermek için bir mücadele içine girdik. Kadın sporcularımızdan Burcu Çetinkaya, Sinim Bıçakçıoğlu gibi önemli sporcularımız var ama çoğalmaları lazım. Ben kadınlarımıza da imkan verilirse başarılı olacaklarına inanıyorum" dedi.

"YÜK CO-PİLOTLARIN OMUZUNDA"

2015-2016 Kadın Co-pilot Şampiyonu Sevilay Genç, "Erkeklerin başarıyla yaptığı bir sporu kadınların da başarıyla yapabildiğini gösterebilmek benim için gurur kaynağı, bu geleneği uzun yıllar sürdürmek istiyorum. Aslında bir pilotun başarısı copilota bağlı, çünkü yarış içinde etaplara, doğru yollardan belli zamanlarla gitmemiz gerekiyor. Ayrıca araç içinde pilotun hızlı gitmesini ve tehlikeli yerlerde onu durduran da co-pilottur. Baktığınızda yarış sırasında yükün büyük bölümü co-pilotun omuzlarındadır. Arabaya girip bağlandığınızda ve kaskı taktığınızda geri sayım sonrası 'Çık' dendiğinde her şeyi unutuyorsunuz" diye konuştu. 5 yıl üst üste Türkiye Ralli Şampiyonası Kadın Pilotlar Şampiyonu Sinim Bıçakçıoğluyu, "8 yıldır motor sporlarıyla uğraşıyorum. Kadınlara karşı toplumumuzda maalesef bir ön yargı var, kadınların iyi otomobil kullanamayacakları gibi. Fakat bizler bu ön yargıyı kıran insanlarız ve birer somut örneğiyiz. Daha çok kadının bu sporu yapmasını bekliyoruz. Bu sporun kadınlarla daha iyi yerlere geleceğine inanıyoruz" dedi. Motor sporlarına işin mutfağında başlayan genç sporculardan Tuğba Bora ise "Otomobil sporlarına ilk önce gözetmen hakem olarak başladım, işin mutfağından başladım diyebiliriz. 7-8 yıldır hemen hemen her dalda düzenlenen yarışlarda görev aldım. Bu yıl sevgili pilotum Ahmet Keskin, 'Co-pilotum olur musun' diye bir teklif sundu işin mutfağından da geldiğim için bunu kabul ettim, uygulamaya geçirmek daha kolay olacaktır. Kadınlar otomobil sporlarında çok daha fazla yer almalı" diye konuştu.

Organizasyon kapsamında; Türkiye ralli, historic rally, pist, karting, trial, offroad, drift, rallikros, tırmanma ve klasik otomobil şampiyonalarında genel klasman ve kategorilerinde ilk 3 sırayı elde eden sporculara ödülleri dağıtıldı. Ayrıca Türkiye'yi yurtdışında temsil edip podyuma çıkan sporcular, üst düzey görevliler, il gözetmen kuralları başkanları ve organizatör kulüp başkanlarının da plaketle ödüllendirildi.

DHA