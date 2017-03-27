Rampaları yıkılan Kayakla Atlama Kuleleri araştırması TÜBİTAK'ta

TÜRKİYE ve Avrupa'nın en yüksek kayakla atlama kuleleri olan Erzurum'daki tesislerin rampalarında 3 yıl önceki heyelanın konu alındığı anket çalışması, TUBİTAK bölge finallerine girdi. Özel Bilge Koleji 10'ncu sınıf öğrencisi Rabia İrem ve danışman öğretmen Müjde Öz tarafından hazırlanan proje TÜBİTAK'ta yarışacak.

Yapılan araştırma ve çalışmalar sonucunda Kayakla Atlama Kulelerinin yıkılmasının sadece 'maddi kayıp' değil, Erzurum ve çevresinde hatta Türkiye'de yaşayanları etkileyen önemli bir hadise oduğunu ortaya çıkardı. Kayakla Atlama Kulelerinin yıkımının ardından 'Milyarımız gitti' diye düşünülmesinin vahim bir gerçek olduğunu vurgulayan Rabia İrem, bu olayın Türkiye'nin diğer ülkelere karşı prestijinin azalmasına neden olduğunu bildirdi. Türkiye'de olimpiyat için yapılmış bir tesisin çökmesinin para kaybı olarak nitelendirilirken sporu ve sporcuyu nasıl etkilediği hakkında herhangi bir yazı veya söylemin olmaması halkın spora karşı bilinçlendirilmediğini, olimpizm duygusunun aşılanmadığını gösterdiğini ifade eden İrem, şunları söyledi:

"Erzurum'un sembolü haline gelen Kayakla Atlama Kulelerin yıkılmasının halk açısından nasıl değerlendirildiğini merak ettiğim için böyle bir proje hazırladım. Proje için 200 kişi üzerinden anket çalışması yaptım. Anket çalışması sonucunda genel olarak basında ve halk tarafından bunun sadece 'maddi kayıp' olarak ele alındığını gördüm. Aslında ülkemiz için önemli olan burada 'can kaybının' olmamasıdır. Bence maddi kayıp açısından ele alınması oldukça büyük bir kayıptır. Ekonomiye tabiki zararı var. Fakat projem daha çok halk açısından sadece ekonomik alanda yapılmış zararın ele alınması değil, can kaybının olmaması ve halkın olimpiyatlara karşı olan umudunun yitirilmesi. Olimpiyatlara sadece binalarla, spor merkezleriyle, dev sahalarla hazırlanılması yanlış. İlk önce halkı olimpiyatalara hazırlamak ve sporu sevdirmek gerek. Sonuç olarak kulelerin yıkılmasıyla; umutlar, spora ilgi, ülke prestiji, halkın güveni ve belki de gelecekteki spor olimpiyatları umudu da yıkılmıştır. Böyle önemli bir hadiseye 'maddi hasar' denilip geçilmesi çok büyük bir kayıptır."

Öğrencinin yaptığı projeyi, sosyolojik sorumluluk olarak nitelendiren Öğretmen Müjde Öz, "Projeden önce yıkımın sonuçlarını biz de düşünmemiştik. EYOF sürecinde ve daha sonrasında aday olacağımız olimpiyatlar için bu atlama kulelerinin ne kadar önemli olduğunu daha çok anlamış olduk. Halk gözünde olimpiyatların ne kadar benimsendiğini, yapılan kuleler ve çalışmaların ne kadar önemli olduğunu anketlerimiz sonucunda anladık" diye konuştu.

Merkez Aziziye ilçesindeki Özel Bilge Koleji Kurucu Müdürü Abullah Samancı bu projenin TÜBİTAK tarafından bölge finalinde sergileneceğini belirtti. Pistlerin yıkılmasının insanlar üzerinde psikolojik etkileri olduğuna işaret eden Samancı, "Atlama kuleleri yeniden eski ihtişamlı görünümüne kavuştu. Devlet imkanlarıyla EYOF için bu yıkımı telafi etti. Bu durum insanlar üzerinde olumlu bir etkiye sahip olacaktır. Artık Erzurum için olimpiyat meşalesini yakılabileceğine dönük bir izlenim var. Bu öz güvenin gelmesinde pistlerin tamir edilmiş olmasının etkisini gözlemleyebiliriz" dedi.

Erzurum'un 2011 yılında ev sahipliği yaptığı 25'inci Dünya Üniversiteler Kış Oyunları için 100 milyon liraya yaptırılan kayakla atlama kulelerinin pistleri, 15 Temmuz 2014 günü yıkıldı. Göçen pistler 60 milyon lira daha harcanarak yeniden yaptırıldı ve Atlama Kuleleri 11- 18 Şubat 2017'de düzenlenen Avrupa Gençlik Kış Spor Oyunları (EYOF) yarışlarında kullanıldı.

DHA