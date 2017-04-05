Raporunda, boşanan kadın için 'Dost hayatı yaşıyor' yazan bilirkişi hakkında soruşturma

MARDİN'in Kızıltepe İlçesinde eşinden boşanan N.Ö. adlı kadın, boşandığı uzman çavuş eşinin kızının velayetini almak için açtığı dava, kendisi hakkında hazırladığı sosyal inceleme raporunda "Dost hayatı yaşadığı biri ile aynı evde kalıyor" diye yazan Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen İ.H.B. hakkında suç duyurusunda bulundu. Bilirkişi hakkında başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kızıltepe'de yaşayan ve şu anda 39 yaşında olan 1 çocuk annesi N.K., 2014 yılında uzman çavuş olan eşi M.K.'dan şiddet gördüğünü belirterek, boşanma davası açtı. 2005 yılında evlendiklerini belirten N.K., eşinin sürekli eve alkollü geldiğini, kendisine şiddet uyguladığını ve daha önce de şikayette bulunduğunu belirtti. Eşinin boşanma talebine karşı ifadesi alınan uzman çavuş M.K. ise iddiaları redderek, çocukları P.K.'nın velayetinin kendisine verilmesini istedi. Davayı 2015 yılında sonuçlandıran mahkeme, çiftin boşanmasına karar vererek, 9 yaşındaki P.K.'nın velayetini annesine verdi.

KORUMA KARARI ALDIRDI

Boşandıktan sonra bir şirkette çalışan N.Ö., eski eşinin boşandıktan sonra da kendisini rahatsız ettiği iddiasıyla polise başvurdu. Polisin talebi üzerine 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi, her biri 6 aylık olmak üzere N.Ö. hakkında birden fazla kez koruma kararı verdi. Kararda uzman çavuş M.K.'nın, eski eşi N.Ö. ve kızı P.K.'ya 6'şar ay süreyle yaklaşmamasına, rahatsız etmemesine hükmedildi.

ÇOCUĞUNUN VELAYETİNİ İSTEDİ

Boşanma davasının ardından Uzman Çavuş M.K.'nın tayini Erzincan'a çıkarken, N.Ö. ise kızı P.K. ile birlikte Kızıltepe'de yaşamaya devam etti. Bir şirkette iş bularak çalışan ve kızını okutan N.Ö.'ye bu süreçte de koruma tedbiri uygulandı. Daha sonra tayini Şırnak'ın Cizre İlçesine çıkan baba M.K., kızının velayetinin kendisine verilmesi için mahkemeye başvurdu.

Eşi ile birlikte 2007-2011 yılları arasında Kızıltepe'de yaşadığını belirten M.K., "2011 yılında tayinim nedeniyle Erzincan'a taşındık. Eşim 2014 yılında bir arkadaşının yanına gideceğini söyleyip, evi terk etti. Daha sonra Kızıltepe'ye yerleşmiş ve boşanma davası açmış. Kızıltepe'ye yerleşme sebebi orada bir gönül ilişkisinin olmasıdır. Kızım yanımda bulunurken, o kişinin sürekli annesiyle birlikte oturduğu eve geldiğini, o kişiden rahatsızlık duyduğunu söylemiştir. Sonraki günlerde kızım uykusunda sayıklamaya başlamıştır. Tek çocuğumun böyle bir durumda annesinin velayetinde kalması saktıncalıdır" dedi.

SOSYAL İNCELEME RAPORU: ANNE DOST HAYATI YAŞAMAKTADIR

Başvuru üzerine ön inceleme yapan Cizre Asliye Hukuk Mahkemesi, anne ve baba için ayrı ayrı sosyal inceleme raporu aldırılmasına karar verdi. Mahkeme kararı üzerine Cizre Vali Kamil Acun Ortaokulu'nda görev yapan Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen İ.H.B. babayla ilgili sosyal inceleme raporu hazırlamak üzere atandı. Sadece çocuğun babası ile görüşülerek yazılan raporda anne N.Ö.'nün eşinden boşandıktan sonra memleketine gitmeyip Kızıltepe'de yaşamaya devam ettiği belirtilerek, "Baba N.K.'nın uzman çavuş olup, herhangi bir sağlık problemi olmadığı, sosyo ekonomik durumunun iyi olduğu ve çocuğuna bakabileceği değerlendirilmektedir. Anne devamlı adres değiştirdiği için kendisine ulaşılamamıştır. Anne N.Ö. boşanmış olmasına rağmen ailesinin yanına gitmemiş olup Kızıltepe'de kirada oturmaktadır. Anne hiç bir bağının olmadığı bir şehirde, dost hayatı yaşadığı biri ile evde kalmaktadır. Araştırmalara göre anne aynı mahallede sürekli adres değiştirmekte olup, hemen her gün eve bir şahıs geldiği beyan edilmektedir. Çocuğun velayetinin babaya verilmesi uygun olacaktır" denildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sosyal inceleme raporunun dosyaya girmesinin ardından olayı öğrenen anne N.Ö., raporu hazırlayan öğretmen İ.H.B. hakkında Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Rapordaki, "Dost hayatı yaşadığı biri ile aynı evde kalmaktadır" ifadesinin kişilik haklarına hakaret olduğunu belirten N.Ö., raporu hazırlayan kişinin hiçbir şekilde kendileri ile temas kurmadan, adres araştırması yapmadan asılsız bilgilerle rapor yazdığını belirtti.

Anne N.Ö.'nün suç duyurusu üzerine soruşturma başlatılırken, dosya raporu hazırlayan İ.H.B..'nin yaşadığı Cizre Cumhuriyet savcılığına gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

"BİN DEFA DA SORSANIZ ANNEMİN YANINDA KALMAK İSTİYORUM"

Cizre Asliye Hukuk Mahkemesi, ilk bilirkişi atama kararından bir ay sonra anne N.Ö. ve şu anda 11 yaşında olan kızı P.K. hakkında da sosyal inceleme raporu hazırlanmasını istedi. Anne ve kızının Kızıltepe'de oturması nedeniyle burada görev yapan sosyolog Emine Güneş Çeri tarafından hazırlanan raporda, velayeti istenen çocuğun babası ile görüştüğünde zamanının gergin geçtiğini, babasının sorguya tutar şekilde sürekli sorular sorduğunu belirtildi. P.K.'nın "Bin defa de sorsanız annemin yanında kalmak istiyorum" dediğini belirten sosyolog bilirkişi, annesinin kızına karşı son derece ilgili ve özverili davrandığını kaydetti.

Velayet davası ile ilgili mahkemece ifadesi alınan P.K. ise, annesinin yanında kalmak istediğini belirterek, "Annem bana çok iyi bakıyor. Babam çok sinirli biri. Soru sorduğumda bağırarak cevap veriyor. Babam ifademde eve erkeklerin geldiğini söylememi istedi. Babam ile görüştüğümüz zaman telefonumu alarak annem ile görüşmeme izin vermedi. Ben kesinlikle babam ile görüşmek istemiyorum. Babam çok alkol alıyor. Benim psikolojimi çok bozdu" dedi.

Mahkemenin önümüzdeki günlerde dava ile ilgili karar vereceği öğrenildi.

DHA