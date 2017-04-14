Ravza Kavakçı: Avrupa kendi değerlerinden uzaklaşıyor

BAĞCILAR Belediyesi'nin düzenlediği Hayatın İçinden Programı'na konuk olan AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı, Anayasa referandumu sürecinde bazı Avrupa ülkelerinin çifte standart uygulamalarını eleştirdi. Kavakçı, “Avrupa kendi değerlerinden uzaklaşıyor” dedi.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Kavakçı, ABD'de, Başkan Trump'ın gelmesiyle yabancı düşmanlığının arttığına dikkat çekti. 1988 yılında başörtülülerin, kendisinin ve ablası Merve Kavakçı'nın üniversitede okuyamadığını hatırlatan Kavakçı, Ankara'da hakarete uğramadıkları gün olmadığını ifade etti. Okuma haklarının elinden alındığını kaydeden Kavakçı, o dönem eğitim amacıyla ABD'ye gittiklerini söyledi. Kavakçı, “ABD, ülkemde göremediğim saygı ve özgürlüğü yaşadığım bir yerdi. ‘Allah, hidayet versin' diye dua ettiğim birçok gayrimüslim vardı” dedi.

“AVRUPA KENDİ DEĞERLERİNDEN UZAKLAŞIYOR”

Referandum sürecinde bazı Avrupa ülkelerinin çifte standarda dayalı uygulamalarını eleştiren Kavakçı, kendi değerlerinden uzaklaştıklarını ifade etti. 28 Şubat sürecinde muhafazakarların ezildiğini ve Avrupa ülkelerinden hiç ses çıkmadığını da hatırlatan Kavak, Hollanda'da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya yönelik tavrı ağır şekilde eleştirdi. Kavakçı, “Kadınlar gününün 3 gün sonrasında bir kadın Bakan'ın diplomatik kurallar hiçe sayılıp, sıradan polislerce sınırı dışı edilmesi Avrupa değerleriyle ifade edilemez” şeklinde konuştu.

Türkiye'nin son yıllarda her alanda güçlenmesinin Avrupa'da korkuya sebep olduğunu da anlatan Kavakçı, önceden Türkiye'nin matematik formülünde etkisiz eleman olduğunu ancak şimdi formülü altüst edebilen bir konuma kavuştuğunu kaydetti.

DHA