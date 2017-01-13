Rayhana’nın eseri İstanbul’da sahnelenecek

Cezayir kökenli Fransız yazar Rayhana’nın, ”Bu Yaşta Hala Saklanarak Sigara İçiyorum” adlı eseri İstanbul’da tiyatroseverlerle buluşacak.

Rayhana tarafından kaleme alınan “Bu Yaşta Hala Saklanarak Sigara İçiyorum” adlı eser, Versus Tiyatro tarafından Kayhan Berkin’in yönetmenliğinde 15, 19 ve 26 Ocak tarihlerinde Karaköy’deki İkincikat’ta sahnelenecek.

Mekan olarak hamamda geçen oyun, farklı sosyal sınıflardan gelmiş ve bir şekilde erkek şiddetiyle tanışmış 9 kadının, erkeklerden uzak bir yerde din, siyaset, aşk ve aile hakkında sohbet etmesini ve yer yer çatışmasını konu alıyor.

DHA