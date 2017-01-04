Reel efektif döviz kuru Aralık'ta 2016'nın en düşüğüne geriledi

Türkiye'nin fiyat düzeyinin ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine göre değişimini gösteren Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru endeksi (REK), Aralık ayında 92.16 olarak 2016’nın en düşük düzeyine geriledi.

Merkez Bankası'nın verilerine göre endeks 2016’nın Kasım ayında 95.12 olan endeks, Aralık’ta 2.96 puan azaldı. Endeks, Nisan ayında 101.52 ile yılın en yüksek düzeyine yükselmişti.

Reel efektif döviz kuru endeksleri Türkiye'nin fiyat düzeyinin dış ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine oranının ağırlıklı geometrik ortalaması alınarak hesaplanıyor. Denklemde reel efektif kurun azalışı TL'nin reel olarak değer kaybettiğini, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının düştüğünü gösteriyor.