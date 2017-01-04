Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İstanbul Haberi: Reel efektif döviz kuru Aralık'ta 2016'nın en düşüğüne geriledi

Reel efektif döviz kuru Aralık'ta 2016'nın en düşüğüne geriledi
15:594 Ocak 2017
Son Dakika Haberi
Reel efektif döviz kuru Aralık'ta 2016'nın en düşüğüne geriledi
Reel efektif döviz kuru Aralık'ta 2016'nın en düşüğüne geriledi

Türkiye'nin fiyat düzeyinin ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine göre değişimini gösteren Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru endeksi (REK), Aralık ayında 92.16 olarak 2016’nın en düşük düzeyine geriledi.
Merkez Bankası'nın verilerine göre endeks 2016’nın Kasım ayında 95.12 olan endeks, Aralık’ta 2.96 puan azaldı. Endeks, Nisan ayında 101.52 ile yılın en yüksek düzeyine yükselmişti.
Reel efektif döviz kuru endeksleri Türkiye'nin fiyat düzeyinin dış ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine oranının ağırlıklı geometrik ortalaması alınarak hesaplanıyor. Denklemde reel efektif kurun azalışı TL'nin reel olarak değer kaybettiğini, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının düştüğünü gösteriyor.

 

 

DHA

Sırada beklemeden yılbaşı alışverişi nasıl yapılır?
Keşfet

Sırada beklemeden yılbaşı alışverişi nasıl yapılır?

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar