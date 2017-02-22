İstanbul Haberi: Reel kesim güven endeksi Şubat'ta 'iyimser' düzeye çıktı Reel kesim güven endeksi Şubat'ta 'iyimser' düzeye çıktı Son Dakika Haberi







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Reel kesim güven endeksi Şubat'ta 'iyimser' düzeye çıktı Üretim hacmi ve ihracat sipariyinde artış bildiren katılımcıların lehine olan gelişmenin zayıflamasına karşın, reel kesim güven endeksi Şubat ayında, bir önceki aya göre 8.3 puan artarak 105.3 düzeyine çıktı.

Reel kesim güven endeksinin 100’den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin "iyimserliğini" ve 100’den küçük olması ise "kötümserliğini" gösteriyor.

Merkez Bankası'nın endeks gelişmelerine ilişkin açıklamasında, "Genel gidişat, gelecek üç aydaki üretim, ihracat sipariş ve toplam istihdam miktarları, mevcut toplam sipariş ve mamul mal stoku miktarları ile sabit sermaye yatırım harcaması endeksi artış yönünde etkilerken, son üç aydaki toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkilemiştir" denildi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi de bir önceki aya göre 6.0 puan artarak 106.5 puana çıktığının belirtildiği açıklamaya göre, "Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyir, bir önceki aya göre zayıfladı." Buna karşılık, iç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan gelişme ise güçlendi.

Açıklamada, "Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler ile mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya göre zayıfladığı görülmektedir" denildi.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarına ilişkin artış yönlü beklentilerin güçlendiği, iç piyasa sipariş miktarına ilişkin olarak ise azalış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin artış bekleyenler lehine döndüğü de belirtilen açıklamada, "Gelecek üç aydaki istihdam ve gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamalarına ilişkin artış yönlü beklentilerin de güçlendiği gözlenmektedir" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

"Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre güçlendiği, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise zayıfladığı görülüyor. Gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentilerinin ise zayıflama eğilimini sürdürdüğü gözleniyor. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0.3 puan artarak yüzde 9.0 düzeyinde gerçekleşti. İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda bir ay öncesine kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 9.8'e, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 73.8'e yükselirken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 16.4'e geriledi."

(Grafik)

DHA