Referandum günü Sakız Adası turu

AK Parti Çeşme İlçe Başkanı Alparslan Ertürk’ün ortağı olduğu Ertürk Lines, referandumun yapılacağı haftasonu için Sakız Adası’na indirimli tur düzenledi. Tur reklamında referandumda oy kullanacaklar için dönüş seferi konduğu notu da düşüldü.

Çeşme ve Yunan adaları arasında feribot seferleri düzenleyen Ertürk Lines, 15-16 Nisan tarihlerinde Paskalya Bayramı kutlamalarının yapılacağı Sakız Adası’na indirimli tur düzenledi. Turun fiyatı ise oldukça cazip bir rakam olarak belirlendi. Otel konaklaması, hızlı katamaran ile gidiş dönüş, ada turu ve transferler dahil 69 Euro’dan başlayan fiyatlarla bu haftasonu tatiline sahip olunabileceği belirtildi. İlanın bir bölümünde "16 Nisan günü referandumda oy kullanabilmeniz için 2 ayrı erken dönüş seferi açılmıştır" notu düşüldü. Firmanın internet sitesine girildiğinde ise, "16 Nisan Pazar günü referandum günüdür. Oy kullanmanın önemli olduğu hatırlatmak isteriz. Pazar sabah 08.30 ve 11.00 dönüş seferi bu nedenle açılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yolcularımızdan hassasiyet beklemekteyiz" notuna yer verildi.

Aile şirketi olan Ertürk Lines’ın ortağı AK Parti Çeşme İlçe Başkanı olan Alparslan Ertürk ise konuyla ilgili bilginin acenteden alınabileceğini söylemekle yetinerek Nezihe Ertürk'e yönlendirdi. Nezihe Ertürk'ün Alparslan Ertürk'ün amcasının oğlu Fazıl Ertürk'ün eşi olduğu ve kendisinin de CHP'nin aktif üyesi olduğu ifade edildi.

DHA