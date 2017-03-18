Referandum ile ilgili bildiri dağıtan gruba polis müdahale etti : 11 gözaltı

Ankara Haberi: Referandum ile ilgili bildiri dağıtan gruba polis müdahale etti : 11 gözaltı

Referandum ile ilgili bildiri dağıtan gruba polis müdahale etti : 11 gözaltı

ANKARA 'da 16 Nisan'da yapılacak olan referandum ile ilgili izinsiz bildiri dağıtan gruba polis müdahale etti, 5'i kadın 11 kişi gözaltına alındı.

Çankaya Karanfil Sokak üzerinde Sosyalist Emekçiler Partisi (SEP) mensubu bir grup, 16 Nisan'da yapılacak olan referandum ile ilgili bildiri dağıtmaya başladı. Polis ekipleri, bildiri dağıtmanın izinsiz olduğu belirterek gruba dağılmaları konusunda uyarıda bulundu. Bildiri dağıtmaya devam eden gruba çevik kuvvet ekipleri müdahale etti. Müdahalede 5'i kadın 11 kişi yaka paça gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

DHA