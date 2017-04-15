Referandum pankart ve afişleri toplanmaya başladı

ANAYASA değişikliği ile ilgili referanduma yönelik propaganda yasağı saat 18.00'dan itibaren yürürlüğe girdi. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) aldığı karar gereği pankart ve afişlerin indirilmesine başlandı.

Yasakların başlamasıyla birlikte Beyoğlu, Güngören ve Bakırköy'de, belediye görevlileri pankart ve afişleri asıldıkları yerden toplamaya başladı. Görevliler, sopalara monte edilmiş bıçaklarla afiş ve pankartları tutan ipleri kesip toplarken, daha yüksek yerlerdeki materyallar ise vinçler yardımıyla alındı. Pankart ve afişlerin toplanması işlemleri, gece yarısına kadar devam edecek.

DHA