Referanduma katılım yoğun ama kuyruk yok

Anayasa değişikliği halk oylaması için yurt dışındaki 2 milyon 972 bin seçmenin, 57 ülkedeki 120 temsilcilikte oy kullanma işlemi 9 Nisan Pazar günü, yerel saatle 21.00'de son buluyor. Ancak yurt dışında ikamet eden Türk seçmenler 31 gümrük kapısında, Türkiye'de de oylamanın yapılacağı 16 Nisan Pazar günü saat 17.00'ye kadar oylarını kullanmaya devam edecekler. 27 Mart Pazartesi günü başlayan oy verme işleminde son iki güne girilirken yurt dışı temsilciliklerde ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyonu aştı.

Sandıkların kapanmasına iki gün kala, Türklerin en yoğun olduğu Köln Başkonsolosluğu bölgesinde belli oranda yoğunluk yaşanmasına rağmen dışarıda kuyruk oluşmadı. Avrupa ülkeleri arasında en fazla Türk seçmenin bulunduğu Almanya'da, 1 milyon 423 bin seçmen, 13 temsilcilikte oy kullanıyor.

Köln Başkonsolosu Hüseyin Emre Engin, referandumda seçmenlerin önceki seçimlere göre daha bilinçli davranmaları nedeniyle hafta sonlarında fazla yığılma olmadığını ifade etti. Engin, referanduma katılımın önceki seçimlerden fazla olmasını bellediklerini de belirtti.

Yurt dışındaki Türk seçmenler, dış temsilciliklerde kurulan sandıklarda 4. kez oylarını kullanıyorlar. Yurt dışındaki Türkler daha önce, 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimi, 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri ve 1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde oy kullanmışlardı.

Görüntü dökümü:

-Köln Başkonsolosu Hüseyin Emre Engin'in açıklaması

-Oy kullananlardan görüntüler

-Dış kapıda kuyruk olmadığını gösteren görüntü

DHA