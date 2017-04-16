Referandumda oy verme işlemi başladı

CUMHURİYET tarihimizin yedinci referandumunda oy verme işlemi Doğu bölgemizdeki 32 ilde saat 07.00'de başladı. Diğer illerde ise oy verme saat 08.00'de başlayacak.

'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişi öngören 18 maddelik anayasa değişikliği için 55 milyon 319 bin 222 seçmen, ülke genelinde 167 bin 140 sandıkta oy kullanacak. Saat 07.00'da oy verme işleminin başladığı illerde sandıklar saat 16.00'da, saat 08.00'de oy verme işleminin başladığı illerde ise saat 17.00'de kapanacak ve tasnife geçilecek.

Doğan Haber Ajansı muhabirlerinin oy vermenin başladığı illerden bildirdiği haberlere göre birçok yerde seçmen erkenden sandığa geldi ve oy verme işleminin başlamasını bekledi. Bazı yerlerde ise sandık başlarının tenha olması dikkati çekti.

Seçimlerin olaysız geçmesi için tüm yurtta geniş güvenlik önlemleri alındı.

DHA