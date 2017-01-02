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İstanbul Haberi: Reina, Boğaz'dan tekneyle böyle görüntülendi

Reina, Boğaz'dan tekneyle böyle görüntülendi
15:022 Ocak 2017
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Reina, Boğaz'dan tekneyle böyle görüntülendi
Reina, Boğaz'dan tekneyle böyle görüntülendi

 

 

 

 Enver ALAS / İSTANBUL, (DHA) Terör saldırısı sırasında birçok kişi, eğlence kulübünün Boğaz'a bakan bu bölümünden denize atlayarak kurtulmuştu.Terör saldırısının gerçekleştiği Reina, Boğaz'dan tekneyle böyle görüntülendi.

Ünlü gece kulübünün kara tarafında olduğu gibi deniz tarafında da deniz polisine ait bir tekne bekliyor. Gece kulübünün deniz tarafına konulan ses perdeleri, bu kez kanlı saldırının izlerini kapatmak için kullanılıyor. Terör saldırısı sırasında birçok kişi, eğlence kulübünün Boğaz'a bakan kısmından denize atlayarak kurtulmuştu.

 

 

DHA

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