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İstanbul Haberi: Reina katlimaını gerçekleştiren teröristin yakalndığı operasyona dair DHA'ya özel görüntüler

Reina katlimaını gerçekleştiren teröristin yakalndığı operasyona dair DHA'ya özel görüntüler
01:2717 Ocak 2017
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Reina katlimaını gerçekleştiren teröristin yakalndığı operasyona dair DHA'ya özel görüntüler
Reina katlimaını gerçekleştiren teröristin yakalndığı operasyona dair DHA'ya özel görüntüler

Ersan SAN İSTANBUL DHA

Reina katliamı gerçekleştiren teröristin yakalandığı operasyonu Doğan Haber Ajansı görüntüledi. Teröristin Esenyurt'taki adresini belirleyen polis, operasyon düğmesine bastı. Saldırgan ve yanındaki kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar olağanüstü güvenlik önlemleri altında binadan çıkarıldı. Bu sırada çevrede bulunanların gözaltına alınanlara tepki gösterdiği görüldü. Bu sırada DHA kamerası kayıttaydı.

Görüntü Dökümü

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-Gözaltına alınan kişinin çıkarılması

-Vatandaşların tepki göstermesi

-Zırhlı araçlar

 

DHA

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