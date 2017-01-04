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İstanbul Haberi: Reina saldırganına benzettilen kişiye dayak

Reina saldırganına benzettilen kişiye dayak
20:454 Ocak 2017
Son Dakika Haberi
Reina saldırganına benzettilen kişiye dayak
Reina saldırganına benzettilen kişiye dayak

 PENDİK'te kendisini Reina saldırganına benzeten vatandaşlar tarafından dövüldüğü iddia edilen Türkmenistan uyruklu K.M.'nin vize süresini geçirdiği için sınır dışı edileceği öğrenildi.

Olay, Pendik Kaynarca Mahallesi Kemalpaşa Caddesinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Reina'ya silahlı saldırıda bulunan teröriste benzeyen bir kişi, caddede ilerlerken çevredekiler tarafından fark edildi.

TERÖRİST SANIP SALDIRDILAR

Vatandaşların kendisini takip ettiğini anlayan kişi, kaçmaya çalışınca çevredekiler tarafından yakalandı. Yaşanan kargaşada Reina saldırganı sanılan kişi, vatandaşlar tarafından darp edildi.

İNCELENMEK İÇİN KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, darp edilen kişiyi polis aracına bindirerek karakola götürdü. Burada incelenen K.M. isimli kişinin Reina saldırısını gerçekleştiren terörist olmadığı belirlendi. İncelemelerde Türkmenistan uyruklu K.M.'nin pasaportundaki vizenin süresinin geçtiği belirlendi.

SINIR DIŞI EDİLECEK

K.M. incelemenin ardından vizesi dolduğu gerekçesiyle sınır dışı edilmek üzere Yabancılar Şube Müdürlüğü'ne gönderildi.

Olayın meydana geldiği caddedeki vatandaşlar dayak yiyen kişiyi Reina katliamını yapan saldırgan sandıkları için dövdüklerini söylediler.

DHA

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